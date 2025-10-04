Dankzij één aanpassing is deze gezinsauto ineens sneller dan een Tesla Model S Plaid!

Zo simpel kan het zijn.

In de professionele schaatswereld zijn de meeste sporters gespecialiseerd in één discipline. Ze kunnen heel goed korte afstanden afleggen of juist de krachten sparen om in een zo kort mogelijk tijd, een paar kilometer of Elfstedentocht te rijden. Maar er zijn ook allrounders: schaatsers die zowel op de korte als op de lange afstanden meedoen. Als de Lucid Air een schaatser zou zijn, dan zou hij zo’n allrounder als Patrick Roest zijn.

De Air is een elektrische sedan die bekend staat om zijn ongekende actieradius. In de gunstigste omstandigheden (goed weer, niet te veel lange rechte stukken, de juiste uitvoering en aero-wielen) komt de Air 960 kilometer ver zonder op te laden (of zelfs nog verder!). Met de lange afstanden zit het dus wel goed, maar ook in de sprint doet de Air mee met de grote jongens.

Sneller dan een Model S Plaid

De snelste Air is de Sapphire. Drie elektromotoren zorgen voor 1.251 pk en zo’n 1.900 Nm aan koppel. Daarmee zit deze topsedan in 2,0 seconden op de 100 km/u volgens de fabrieksopgave. Dat is nipt trager dan de snelste Model S die in 1,9 seconden naar de 100 sprint. Lucid verdedigde al eens dat de Air sneller is dan de Model S, maar nu gaat de Air nog een stukje sneller.

Dankzij één aanpassing duikt de Air wel onder de sprinttijd van zijn Amerikaanse rivaal. Met één aanpassing bedoel ik eigenlijk vier veranderingen, namelijk de banden. Lucid biedt als extra optie een setje Pirelli P Zero Trofeo RS Elect LM1-banden aan in plaats van de standaard Michelin Pilot Sport 4S LM1’s. Het EV-merk vraagt er $ 8.250 extra plus montagekosten voor. Omgerekend is dat ongeveer € 7.000. Een hoop geld, maar op een auto van € 255.000 valt het dan wel weer mee.

Door te wisselen van Frans naar Italiaans rubber gaat de Air Sapphire een stukje sneller naar de 100. De 0-100-tijd van twee seconden slinkt naar 1,881 seconden. Dat is niet alleen sneller dan de concurrent van Elon Musk, maar ook vlugger dan de Xiaomi SU7 Ultra. De Porsche Taycan Turbo GT was met zijn 2,3 seconden al slomer.

De snelste EV ter wereld?

Voor de snelste elektrische auto op deze aardkloot moet Lucid nog wat meer sprintsnelheid vinden. Rimac blijft alleenheerser op dat gebied dankzij de Nevera R. Maar goed; daar pas je dan weer niet met je gezin in én kun je geen 700 kilometer mee aan een stuk rijden.

Via MotorTrend