Zo moeten Europese EV’s goedkoper worden dan Chinese EV’s

Europese EV’s moeten via subsidie een voordeeltje krijgen ten opzichte van Chinese concurrenten.

Vandaag de dag is het zo geregeld dat ieder land in Europa zelf mag bepalen óf en hoeveel subsidie er wordt gegeven bij de aanschaf van een EV. Zo hebben we hier in Nederland de SEPP-regeling (zolang het potje gevuld is). De Franse minister van Industrie, ene Marc Ferracci, stelt voor om in heel Europa één regel te hanteren. Daarvoor heeft de beste man ook al een voorbeeld, namelijk het systeem zoals dat in zijn thuisland wordt gehanteerd.

De Franse subsidieregeling voor EV’s

De Fransen willen graag de Europese EV’s een handje helpen met de subsidie. Daarvoor heeft de regering aldaar een extra regel bedacht die met name Chinese EV’s schaadt. De subsidie wordt in Frankrijk alleen gegeven bij EV’s die minder dan 14,75 ton aan CO2 hebben uitgestoten geduurde het maakproces. Elektrische auto’s uit China gaan daar doorgaans overheen.

Daarnaast mag de auto niet meer kosten dan 47.000 euro en mag hij niet zwaarder zijn dan 2.400 kilo. Overigens wordt er ook onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een hoog en laag inkomen. Hoge inkomens krijgen 4.000 euro bij een nieuwe EV en 1.500 bij een tweedehands, gezinnen met een laag inkomen krijgen 7.000 euro subsidie bij een nieuwe EV en 5.000 euro bij een gebruikte EV.

Auto’s die niet binnen de Franse subsidieregeling vallen

En de Franse opzet lijkt te werken. Volgens de Franse overheid krijgen burgers geen EV-subsidie meer door de nieuwe regeling op de volgende auto’s: de Dacia Spring, Tesla Model 3, MG 4, MG ZS, MG Marvel R, MG 5, BYD Atto 3, BYD Han, BYD Tang en de Aiways U5. Deze auto’s worden allemaal in China gebouwd.

Nu wil de Franse minister deze auto’s dus in heel Europa pijn doen. Hij steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat hij het spelletje wat viezer wil spelen. Volgens hem wordt Europa geconfronteerd met ‘sterke concurrentie’ uit de VS en China die zich ‘steeds minder goed houden aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie’.

Nadat de Europese Commissie bevond dat Chinese merken een voordeeltje van de staat krijgen, werd het voor Ferracci duidelijk. ‘De extra tarieven zijn gerechtvaardigd en eerlijk’, zegt hij tegen het Duitse Handelsblatt. Hij geeft er ook nog meer eens het belang van deze kwestie aan: ‘De toekomst van onze auto-industrie hangt af van de vraag of we een antwoord vinden op deze kolossale uitdagingen.’ Wordt ongetwijfeld vervolgd…

