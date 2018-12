Dit zijn volgens Euro NCAP de veiligste auto’s van 2018

Zitten daar nog verrassingen tussen?

Ieder jaar onthult Euro NCAP een aantal auto’s die zich in zijn crashtests het best hebben gehouden. Meestal kan het instituut de balans aardig opmaken door het grote aantal auto’s dat het dat jaar heeft getest, maar dit jaar valt dat redelijk tegen. Waar het in Brussel gebaseerde ‘European New Car Assessment Programme‘ vorig jaar nog 70 verschillende bolides aan de tand kon voelen, kwamen er dit jaar nog geen 25 modellen langs. Desondanks heeft de consumentenadviseur drie auto’s kunnen verkiezen.

Euro NCAP kijkt in drie verschillende klassen naar de beste, meest veilige auto’s die er zijn gemaakt. In 2018 zijn de standaarden van het instituut nog verder verhoogd, want tegenwoordig legt Euro NCAP veel meer focus op de veiligheid van voetgangers en fietsers dan in het verleden. Mede hierdoor zijn auto’s die enkele jaren geleden nog goed scoorden keihard door de mand gevallen. Daarnaast is het vandaag de dag ook zeer belangrijk om te controleren of de automatische hulpsystemen voldoende veiligheid bieden voor de inzittenden, maar ook voor andere verkeersdeelnemers.

Alle aandachtspunten in acht genomen, zijn uiteindelijk drie auto’s als winnaar in hun klasse naar het oppervlak komen drijven. In de categorie ‘kleine gezinsauto’ heeft de Mercedes A-Klasse het beste gescoord. In de categorie ‘grote gezinsauto’ is het, niet geheel verrassend, de Lexus ES die de meeste punten heeft weten te verzamelen. Tevens is de ES de meest veilige hybride of elektrische auto. Wel zijn we enigszins verrast door de winnaar in de categorie ‘grote off-roaders’. Hier is het namelijk de Hyundai NEXO – u weet wel, die waterstofauto – die er met de winst vandoor gaat. Klik op de namen van de auto’s om de video van Euro NCAP te bekijken. Bekijk HIER de volledig video van Euro NCAP.