Formule 1 auto’s krijgen 360 graden camera’s

Kunnen we nog meer meekrijgen van alle gebaartjes van Vettel.

Het Formule 1 seizoen is vandaag, helaas, alweer afgelopen. Voor de autosportliefhebber zijn dit rustige tijden. Gelukkig gaat de periode gepaard met allerlei nieuwe plannen voor het komende seizoen. Zoals we allemaal weten zullen de auto’s volgend jaar met de zogenaamde HALO-bescherming gaan rijden. Niet iedereen is daar even blij mee, maar het moet ervoor zorgen dat de coureurs beter beschermd zijn tegen rondvliegende objecten. Ook wat waard.

Zoals een groot voetballer zei: elk nadeel heb zijn voordeel. Ook bij de HALO is dat het geval, naast de genoemde extra veiligheid. Aan de voorkant van de HALO worden alle Formule 1 auto’s volgend jaar voorzien van een 360 graden camera. Wie wel eens een Indycar-race heeft gezien, weet dat dat bijzonder gave beelden kan opleveren. Deze camera is er vooral om de fans nog meer te betrekken bij het racegeweld. Er zijn al diverse tests met de camera’s gedaan en het resultaat was klaarblijkelijk bevredigend. Nog een reden om deze camera te gaan gebruiken heeft te maken met diezelfde HALO. Dat komt omdat de HALO in de weg zit bij diverse camera posities die nu worden gebruikt.

Tijdens de Grand Prix van Singapore werd er een trial door Tata gedaan met de camera. Deze camera is ongeveer zo groot als een golfbal. De Indiase technologiepartner van de Formule 1 wilde testen of deze camera daadwerkelijk wat zou bijdragen aan het visuele spektakel. Het is de bedoeling dat de regie de beelden kan gebruiken. Het voordeel is dat de camera ook op de bestuurder gericht kan worden. De reden dat het even op zich laat wachten is dat het bij de 360- graden beelden langer duurt voordat ze beschikbaar zijn. Het is immers meer data dat verzonden moet worden. Kunnen we volgend jaar dan allemaal de emotie van Max zien als hij wereldkampioen wordt. (via: motorsport.com)