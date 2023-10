Koop deze Audi death trap…euhm dit rally kanon voor vier ruggen

Deze stortkokers op wielen met een Audi-baaaadge, kunnen van jou zijn voor weinag.

Een beetje auto’s in stukken zagen en weer aan elkaar knopen, daar houden ze wel van in Oost-Europa. Er zijn veel kundige bedrijven die je bijvoorbeeld willen helpen om te rommelen met chassisnummers een rechtsgestuurde auto om te bouwen tot een linksgestuurde. Of om een kwalitatief hoogwaardige respray te doen voor ongeveer de helft van wat men hier vraagt. Niks mis mee.

Deze kwaliteiten zien we ook terug in deze ‘Audi’ die te koop is in Polen. Het was ooit -drie keer raden- een Audi A6 uit 1996. We hebben het dan over de C4 generatie. Je weet wel, die ene die eigenlijk nog ‘gewoon’ een Audi 100 was, maar dan met een flinke lift. De frontoverhang was nog gigantisch, de grille nog bescheiden, de bestuurder nog een gezellige cementboer.

Maar ja van dat origineel is niet veel meer over dan het dasboard en de motor. Onder de kap ligt namelijk een bemmende 2.8 liter V6 die we kennen uit de Audi Cabriolet en andere stijlvolle doch achterhaalde auto’s. Ooit had dit ding 174 pk. Maar wat het nu doet in deze creatie…Joost mag het weten. Wat wel duidelijk is, is dat er niet echt sprake meer is van een einddemper. De V6 maakt een hels kabaal, zoals je kan bemerken in onderstaande sfeerimpressie.

Er is een moderne grille gemonteerd, die samen met de lampunits en spiegels van een A4 de Audi een recenter voorkomen geven. Er zit een Duits kenteken op de auto, maar of je hier ook echt de openbare weg op mee mag…Daar heeft de RDW bij import misschien wel het een en ander over te zeggen.

Import? Jawohl. Of eigenlijk moeten we zeggen w rzeczy samej. De auto staat namelijk te koop in Polen. Voor omgerekend 4.400 Ekkermannen. Daar kan je je dus eigenlijk geen buil aan vallen. Kooooooooop dan!