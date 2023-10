Uitslag Formule 1: Grand Prix van Qatar 2023

Wint Perez vanuit de pitstraat, in de Grand Prix van Qatar editie 2023?

Nu Max Emilian officieel kampioen is, moet iedereen voor de dagsuccessen gaan om nog wat van het seizoen te maken. Maar ja, of veelvraat Max dat toestaat, is natuurlijk een tweede. Vrijdag leek het daar in ieder geval niet op. MV1 pakte weer eens de pole en liet iedereen ver achter zich. De McLarens bleven nog een beetje in de buurt. Maar zij raakten beiden hun beste rondes kwijt vanwege ‘track limits‘.

Gisteren maakte de oranje brigade die faux pas enigszins goed. Een een-tweetje in de Shootout werd een klinkende 1-3 in de Sprint. Verstappen was dan wel het stukkie vlees in het McLaren-broodje. Maar het was een zeldzaam moment dat de RB19 in handen van Max niet onoverwinnelijk leek.

Sainz zal daar in ieder geval geen verlenging aan kunnen geven, want hij start niet door een brandstoflek. Perez start wel, maar vanuit de pitstraat. En om een of andere reden, op de harde banden terwijl de FIA drie stops de facto verplicht heeft gesteld. Kan iemand het Max dan nog wel moeilijk maken? De McLarens misschien weer? We gaan het zien, in de Grand Prix van Qatar 2023!

Start

Max komt net als gisteren niet briljant van zijn plek en krijgt Russell op bezoek. Gek genoeg heeft Mercedes echter Russell op mediums staan en Hamilton op softs. Logischerwijze komt Hamilton dan ook nog wat beter van zijn plek. Maar dit leidt tot een tweestrijd bij Mercedes waar Toto Wolff nog lang van na zal beven. Niet voor het eerst dit jaar raken de twee Mercs elkaar en spinnen ze de baan af. Voor Hamilton is het einde verhaal. Russell kan na veel oponthoud door. HAM geeft uiteraard RUS de schuld en vice versa. Maar het lijkt toch de zevenvoudig kampioen die in de herhaligen het meeste schuld draagt.

Piastri en Alonso schuiven door naar P2 en P3 en uiteraard komt er een safetycar. Russell wordt helemaal lijp op de radio over de actie van Hamilton. Maar ja, als George clout wil krijgen binnen het team zal hij de ervaren rot vaker moeten verslaan. Een aantal coureurs pakken de mogelijkheid vast een stop in te lossen. Wanneer de safetycar weer de pit inrijdt, doet Hulkenberg een mooie move op Tsunoda. Een zeldzaam geval van een Haas F1 die vooruit gaat in een race dit jaar.

Mid Race

En dan komen de eerste ‘reguliere’ stops al. Zoals reeds aangestipt heeft de FIA de driestopper min of meer verplicht deze race. Dat wil zeggen: ze hebben de team niet letterlijk verplicht drie keer te stoppen, want dat zou qua reglementen enzo problematisch zijn. In plaats daarvan hebben ze gesteld dat iedereen die meer dan 18 ronden op dezelfde set banden rijdt, een dikke vette straf krijgt. Daar de race 57 ronden duurt en drie maal achttien 54 is, weten snelle rekenaars hoe vaak je moet stoppen.

McLaren stopt met Piastri vanaf P2 ook redelijk vroeg, terwijl Verstappen zijn eerste stint maximaal oprekt. Albon rijdt in de Williams dan op P2. Als VER en PIA echter weer ‘in sequentie’ rijden, heeft Verstappen opeens dik zeven seconden voorsprong. Die gaat de race dus gewoon weer makkelijk winnen. Zeker als Piastri zijn laatste waarschuwing krijgt voor track limits.

Teammaat Norris is ondertussen opgeklommen naar P4. Hij kan dus op jacht naar Alonso die echter al 5,5 seconden achter Piastri rijdt. Russell is al een relatief heet mes door de boter gesneden. Hij is alweer op P7 terechtgekomen na 24 ronden. Dit terwijl Perez daar twee plekken achter rondrijdt. Zonde dus dat Mercedes zichzelf geëlimineerd heeft in de eerste bocht.

Als Piastri weer relatief vroeg stopt, gaat Alonso naar P2. Maar de Spanjaard zit op hete kolen. Zijn stoeltje wordt kennelijk heet in de auto. ALO stopt daarna en Norris komt ook binnen. Daardoor is het kortstondig Russell die naar P2 gaat. Het is een tombola achter Max, maar wel vér achter Max.

Fernando Alonso beleeft in ronde 34 een senior moment als hij even van de baan schiet. Hij rolt de Aston Martin wel handig door het grind en kan door, maar hij verliest plekken aan Russell en Leclerc. Een potentieel podium gaat zo verloren voor de veteraan. Verstappen stopt dan voor de tweede keer en houdt circa zes seconden over op Piastri, die natuurlijk al een tijdje onderweg is met relatief vers rubber.

Norris rijdt nu ruim vier seconden achter zijn jonge teammaat als derde rond, elf seconden voor Russell. Perez rijdt weer geen deuk in een pakje boter en gaat rond als elfde. Ondanks dat hij twee straffen pakt voor track limits. Het enige wat in het voordeel spreekt van de Mexicaan is dat hij voorlopig ook geen deuken in iemand anders rijdt. De tijd dat vader Perez zei dat Max en Sergio als Alain en Ayrton zijn ligt een dik half jaar achter ons. Maar het voelt als 500 jaar voor baby Jesus.

Een andere man die het zwaar heeft is Logan Sargeant. De Amerikaan voelt zich niet lekker en kapt met racen. Het team zegt hem dat daar geen schande in zit. Is er ook niet. Maar de échte échte waren natuurlijk heftig brakend naar de finish of tegen de muur aangereden. Zelfs Mark Webber vomeerde ooit vol in zijn helm en reed met als vomitus op zijn gelaat naar de meet. Toen mannen nog bijen aten. Maar goed, dat mag allemaal niet meer.

Finish

Wat gelukkig nog wel mag, is ouderwets drama tussen teammaten. Norris is ook na de derde stops achter Piastri terechtgekomen. Het team vertelt hem de posities zo vast te houden. Maar ja, dat wil Lando natuurlijk niet. Hij zegt dat hij veeeeeel sneller is. In realiteit is hij op rees pees waarschijnlijk ‘een beetje’ sneller, maar soit. Lando zet in ieder geval de snelste ronde neer, terwijl Verstappen nu een ronde voorsprong neemt op Perez. Ook Magnussen is niet blij met instructies van zijn team. Het zijn net mensen…

In ronde 51 komt Russell binnen met zijn vizier open. Het is lekker warm in de woestijn. GR63 gaat voor zijn laatste stint op softs. De McLarens zijn normaal gesproken buiten bereik, maar P4 voor RUS laat zien wat wellicht mogelijk was geweest. P2 had er zeker ingezeten. P1 waarschijnlijk niet want daar rijdt Max, uiteraard.

McLaren dus P2 en P3 en Russell op P4. Wie komt er nog meer boven drijven in de slotfase op het Qatarese gasveld? Wel Leclerc rijdt vijfde in een redelijk kansloze Ferrari, Alonso is zesde en Ocon zevende. Bottas, Stroll en Perez maken de top-10 compleet. Maar Stroll krijgt na een moeizaam weekend een straf van vijf seconden. Balen voor de Canadees die een paar puntjes wel had kunnen gebruiken. Ook Gasly krijgt nog een straf. Daarmee wordt Perez negende en wordt Zhou tiende.

Een klein teken van leven dus van VB77 en Alfa Romeo. Stroll, Gasly, Albonio, Tsunoda, Hulkenberg en Lawson zijn de finishers buiten de punten. De gehypete Kiwi doet dit weekend weinig bijzondere dingen behalve zijn goede prestatie in de shootout. Sargeant en Hamilton de DNF-ers en Sainz dus de DNS-er. De volgende is er over twee weken in Amerika. Dan ook weer met Daniel Ricciardo als het goed is…Lachen baasje!