Pak je zakdoek: Mercedes stopt volgende week met de SL63

En dat is drie.

In de autowereld zijn Audi, BMW en Mercedes een beetje als Ajax, PSV en Feyenoord. Het zijn de drie grootste met alle drie een enorme fanbase. Daarom moet je gebalanceerd zijn in de berichtgeving over de drie merken: anders krijg je die fans op je dak. Vandaag was het echter een domperdag. BMW gaf al aan dat ze hun cruiseschip uit de racerij halen en bij Audi was het de hoek van de TT waar de klappen vielen. Als gelijkheid betekent dat de drie groepen samen juichen, dan mogen ze bij deze samen huilen. Mercedes staakt de productie van de SL63 waarmee het einde van de roadster nu wel erg dichtbij komt.

Het klinkt dramatisch, stiekem is het dat ook wel een beetje. Als we de beperkte info mogen geloven valt het doek niet volledig voor de SL: die naam blijft. Het wordt wel een significante auto, hij moet zijn stalen klapdak (hetgeen wat de auto uniek maakt tussen de S-Klasse Cabrio, AMG GT C, E-Klasse Cabrio etc.) inleveren en Mercedes-AMG gaat hem bouwen. Om ons alvast voor te bereiden op deze drastische verandering, zet Mercedes een mes in het aanbod van de huidige SL.

Wie een blik werpt op de Duitse configurator, zal zien dat je de keuze hebt tussen de SL400 (zescilinder met 367 pk) en de SL500 (achtcilinder met 455 pk). Daarboven zit normaliter het AMG-spul, te noemen de SL63 AMG met V8 en de SL65 AMG met V12. Die laatste is ordinair en een GroenLinks-lid krijgt er spontaan allergieën van, de V8 is daar in mindere mate verantwoordelijk voor. Toch had die kennelijk ook zijn rust nodig, want ook de SL63 AMG is niet te verkrijgen op de Duitse configurator. De reden is simpel: Mercedes stopt met de SL63 bouwen op 31 mei. Dat is volgende week.

In Nederland is de auto sowieso al krankzinnig duur, maar hier is er iets vreemds aan de hand. De configurator geeft een Error 404, wat betekent dat de SL in zijn geheel niet meer te bestellen is in ons land. Behalve voor de drie pensionado’s die in de markt zijn voor een auto die te log is voor een sportauto en te onpraktisch is voor een dagelijkse auto, gaan we hem niet gigantisch missen. Helemaal niet omdat de volgende SL op papier gewoon weer geweldig wordt. (via MBPassion)