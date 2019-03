Fansla’s gaan los op deze Tesla-teaser

De Tesla-gekte stijgt naar nieuwe niveau's.

Normaal gesproken zijn we op de redactie niet zo van de flauwe teasers. We snappen het wel; de fabrikanten hebben niet elke dag een nieuw model om te presenteren dus als dat dan wel het geval is willen ze maximale aandacht ervoor genereren. We schatten echter in dat jullie lezers niet altijd zitten te wachten op een paar obscure plaatjes van een deurklink.

Tesla is echter zo loeiheet dat alles wat het merk doet maximale aandacht krijgt. En die aandacht op zich is dan ook weer nieuwswaardig. Afgelopen week stond het merk van Elon weer vol in de aandacht vanwege de onthulling van de opgeblazen Model 3 Model Y. In de presentatie van deze onthulling had de Muskias echter nog een easter egg verwerkt, maar apart genoeg werd deze aanvankelijk door niemand opgepikt. Teleurgesteld toog Elon naar Twitter, met de volgende boodschap:

There was something, but no one caught it — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2019

Vervolgens deed hij dan zelf maar uit de doeken wat we met zijn allen gemist hadden, namelijk het eerste plaatje van Tesla’s nieuwe pickup, die verwarrend genoeg voor ons Europeanen de Tesla Truck genoemd wordt. Elon omschrijft het ding zelf als een ‘cyberpunk truck’ geïnspireerd door Bladerunner. We nemen aan dat Musk dan de klassieker met Harrison Ford en Rutger Hauer bedoeld uit de jaren ’80 en niet de soort van prima remake met Harrison Ford en Ryan Gosling van vorig jaar.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019

Maar goed, wat zien we nu eigenlijk op het plaatje in kwestie? Niks eigenlijk, nog niet eens een deurklink. Dit houdt verschillende redditors echter niet tegen om er een hele auto pickup bij te verzinnen. Sommigen plaatsen de ‘lichtbalk’ aan de voorkant van de pickup, anderen aan de achterkant.







Het eerste plaatje baseert op een render die Tesla zelf naar buiten heeft gebracht van een pickup op basis van de semi. De andere twee zijn vooral een beetje saai. Zie jij wel wat in een pickup met vier procent bijtelling? Laat het weten, in de comments!



Image-Credit: LukeTospace, TheAmazingAaron en waytomuchsparetime via Reddit