Afgelopen jaar wéér record autobranden in Nederland

Nou, fijn.

Mensen, let goed op uw auto. Uit nieuwe cijfers van Alarmeringen.nl is gebleken dat het aantal autobranden afgelopen jaar weer flink is gestegen. In totaal gingen er in 2018 liefst een kwart meer auto’s in vlammen op dan een jaar eerder. In absolute cijfers ziet het er nog indrukwekkender uit: in plaats van 4.524 uitgebrande auto’s in 2017 werden er afgelopen jaar liefst 5.574 auto’s door brand verschalkt. Een recordaantal.

Uiteraard kan een dergelijk statistiek verder opgedeeld worden in provincies en gemeenten. In de tabel hieronder is te zien waar vorig jaar de meest autobranden plaatsvonden. In Zuid-Holland vergingen de meeste auto’s. Met een totaal van 1.025 verbrande wagens (223 branden meer dan een jaar eerder) is de provincie eenvoudig de “winnaar”. Ruim honderd auto’s minder gingen in Noord-Brabant (922) op in vlammen. Vervolgens is het Noord-Holland dat met 873 autobranden de derde plaats pakt. Gelderland volgt met 614 autobranden op gepaste afstand en vestigt zich op de vierde plaats. Zeeland en Flevoland streden om de rode lantaarn.

Ondanks het feit dat er ongeveer 150 autobranden minder waren in Noord-Holland, is Amsterdam de absolute winnaar onder de gemeenten. In de hoofdstad lieten liefst 299 auto’s het leven.

Beeld: de verbrande Audi A7 uit dit artikel