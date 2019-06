Het is over en uit voor de Ford Edge

Althans, in Nederland en veel andere Europese landen.

Een beetje vreemd is het wel. Nog niet zo lang geleden maakte Ford bekend dat het voornamelijk wil overstappen op SUV’s, crossovers en Mustangs. Dat gold voornamelijk voor de Verenigde Staten, waar crossovers nog populairder zijn en de verkopen van normale auto’s als de Fiesta, Focus, Fusion en Taurus onder druk staan.

Met dat bericht in het achterhoofd bereikte ons het nieuws dat Ford gaat stoppen met de verkoop van een SUV, namelijk de Edge. Dat meldt het Britse Carscoops. Op zeven landen na, wordt de verkoop in Europa gestaakt. De Ford Edge is een grote SUV die in Nederland sinds 2016 leverbaar is. In die periode zijn er in Nederland niet veel van verkocht. De auto kende geen speciale speciale plug-in hybride variant waarvoor leaserijders massaal hun principes aan de kant voor wilden zetten.

Het was niet zo dat de Ford Edge zeer verouderd was. De auto was immers net opgefrist om er weer een paar jaar tegenaan te kunnen. De laatste Ford Edge beschikte over een 2.0 biturbo diesel met achttrapsautomaat. Ondanks de relatief moderne technologie, moest er meer dan 30.000 euro aan BPM over worden betaald, dankzij de uitstoot van 176 gram CO2 per kilometer.

Wellicht dat de consument de auto verkeerd inschatte. De Edge was namelijk een gigantisch bakbeest. Afgaande op het uiterlijk zou je kunnen denken dat het een soort Audi Q5-tegenhanger was, maar niets is minder waar. Qua formaat schurkte de Ford Edge dichter tegen een Volvo XC90 aan. Het past in de eerder toegepaste strategie om modellen die niet rendabel zijn, te schrappen uit het modelaanbod. Zo werden de Ford B-Max, S-Max en Galaxy onlangs ook al uit het gamma gehaald.