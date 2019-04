Ford komt met nog duurdere Fiesta ST

Hij was al niet zo goedkoop.

In de wereld van Hot Hatches uit de compacte klasse is de Ford Fiesta ST een van de leukere. Ten eerste omdat het segment erg klein is op het moment. De Toyota Yaris GRMN wordt in kleine aantallen tegen een monsterlijke prijs verkocht en de Volkswagen Polo GTI is zo agressief als een 9 jaar oude Labrador met Red Bull op. Totdat Renault en Peugeot met een snelle Clio R.S. en 208 GTI komen, lijkt de heldhaftig klinkende Fiesta de aangewezen kandidaat voor de enthousiaste bestuurder.

Enige nadeel is zijn prijs: de Fiesta ST is erg prijzig. Dat wordt alleen maar erger met de Fiesta ST Performance Edition. Het eerste wat opvalt is de meerdaags ‘Magnetite’ oranje lak. Het staat de auto erg goed. Matuurlijk hoort Performance Blue op een snelle Ford, maar de Fiesta ST kan deze kleur goed hebben. Zoals je kunt staan staat de Fiesta ST Performance Edition wat lager op zijn wielen.

Dat komt door de verlaging-set van Ford Performance. Dit is niet simpel een setje kortere veren, maar een complete veer/demper combinatie. De Fiesta ST Performance Edition moet hiermee nog beter sturen. Volgens Ford Performance is de set uitgebreid getest op de Nordschleife van de Nürburgring. De Fiesta staat voor 1,5 cm lager en achter 1 cm. De wielen helpen daar ok aan mee. De 10-spaaks velgen zijn 18″ in diameter en wegen 1,75 kg minder per velg.

De Fiesta ST Performance Edition is gebaseerd op de Fiesta ST-3 (de enige die je in Nederland kunt krijgen). Dat betekent wel dat het sperdifferienteel van Quaife tot de standaarduitrusting behoort. Ondanks de naam heeft de halve zes-in-lijn van de Fiesta ST Performance Edition niet meer vermogen dan het origineel. Gelukkig heeft Mountune daar wel een oplossing voor. De Performance Edition is 3.500 euro duurder dan de standaard ST 3. In Nederland kost de Fiesta ST-3 33.370 euro. Er is nog meer slecht nieuws, want vooralsnog is de Fiesta ST Performance Edition alleen leverbaar in het Verenigd Koninkrijk.