Porsche en Rolls-Royce sluiten ook de fabrieken

Liefhebbers van exclusievere auto’s opgelet: Porsche en Rolls-Royce gaan ook de fabrieken dichtgooien. Waarom? Het begint met de c en eindigt op oronavirus. Het is inmiddels nieuws als een autofabrikant besluit wél te blijven bouwen…

Wie dacht dat de gevolgen van het coronavirus wel mee zouden vallen, heeft het duidelijk mis. Het openbare leven ligt in meerdere landen plat, mensen mogen niet al te dichtbij elkaar komen en thuiswerken wordt zoveel mogelijk aangemoedigd. Het is in die omstandigheden vrij lastig om nog auto’s en motors te produceren. Meerdere motorfabrikanten troffen vorige week daarom maatregelen. Ook autofabrikanten als BMW, Mercedes en Tesla doen eventjes niets meer.

Nu zijn Porsche en Rolls-Royce aan de beurt om hetzelfde aan te kondigen. Beide autofabrikanten gaan vanaf volgende week geen auto’s meer maken. In het geval van Porsche gaat het om twee weken. Al hinten de Duitsers erop dat het wel eens langer zou kunnen duren. De Britten sluiten effectief vier weken. Twee weken vanwege het coronavirus, maar de twee weken daarna had het bedrijf een tweeweekse paasvakantie ingepland. Rolls gaat niet net als de Formule 1 creatief doen met vakanties, maar laat die twee weken gewoon staan.

Waar het persbericht van Rolls-Royce het alleen gooit op de gezondheid van haar werknemers, noemt Porsche ook de leveringsketen. Wereldwijd liggen er immers meerdere fabrieken plat. Daardoor kan de productie van Porsche niet op de normale manier door blijven gaan. Zij zijn voor hun auto’s immers ook afhankelijk van toeleveranciers. Porsche gaat deze weken daarom vermoedelijk gebruiken om de noodzakelijke onderdelen te kunnen verzamelen. Op die manier zou de productie in april weer op een normalere manier verder kunnen gaan.

Tot slot noemt Porsche financiële redenen. De Duitsers verwachten dat er de komende tijd minder vraag zal zijn naar de sportauto’s van het bedrijf. Het sluiten van de fabrieken moet helpen bij de financiële sterkte van het bedrijf. Klinkt logisch, het niet produceren bespaart immers kosten. Tegelijkertijd kan je niets verkopen als je niets maakt. Het moet daarom niemand verrassen als de komende kwartaalcijfers van autobouwers niet al te positief zijn…