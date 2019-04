Dit is dikste Nissan hatchback van het moment

Nu was dat ook niet zo heel erg moeilijk.

Het eens zo populaire C-segment is te groot om te negeren, maar te klein om er wat aan te verdienen. Althans, dat kunnen we stellen uit het feit dat niet ieder merk heel trouw een C-segment hatchback blijft aanbieden. Een goed voorbeeld is Nissan. Zo vlak na de milleniumwisseling werd besloten de Almera niet van een opvolger te voorzien.

De overtuiging was dat het segment zou gaan krimpen en consumenten meer geïnteresseerd waren in MPV’s en crossovers. Nissan maakte een boude beslissing door de Almera én de Primera te vervangen voor een MPV (de Note) en een crossover (de Qashqai). Heel even trok Nissan zijn keutel in met de Nissan Pulsar, maar met het verscheiden van dat model heeft Nissan slechts 1 C-segment auto in de aanbieding, namelijk de Nissan Leaf.

Het is een van de eerste elektrische auto’s in zijn klasse. Sterker nog, we zitten inmiddels al op de tweede generatie! Het is een populaire auto, dus de kans dat je iemand met dezelfde auto tegen gaat komen is aanwezig. Mocht dat absoluut niet de bedoeling zijn, ga dan even bij Kuhl Racing kijken. De Nissan Leaf krijgt namelijk een heftige bodykit en enorme velgen mee. Nu is het een beetje cartoonesk en over-the-top, maar stiekem knapt de auto er wel een beetje van op.

De Leaf van Kuhl Racing staat op instelbare luchtvering zodat je de hoogte van de auto kan aanpassen. Als Kuhl Racing nu even velgen monteert die een inch kleiner zijn en de auto iets hoger zet, heb je best een dikke auto. Althans, visueel gezien. Er wordt met geen woord gerept over mechanische upgrades en/of vermogensstijging.