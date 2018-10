Forgiato’s onder een Maybach S600 zijn geen porem

Andere meningen zijn niet welkom.

Een prijzige Mercedes S-Klasse (rijtest) is een puike bolide om aan te tonen dat je een goedgevulde portemonnee hebt. Wanneer je het gepeupel nog verder onder de indruk wilt brengen, dan kun je beter aankloppen bij Maybach voor, bijvoorbeeld, een S600. Niet alleen spat het luxe er dan helemaal vanaf, je kunt je tegelijkertijd ook nog eens voortbewegen met behulp van een smakelijke (en luidruchtige) V12.

Sommige eigenaren besluiten de chique slee na aanschaf echter totaal de verkeerde richting in te sturen, door hem naar de ‘garage’ te sturen. In het geval van deze Maybach is het Californische Stealth Motorworks verantwoordelijk voor het geknutsel aan de peperdure bolide. Op aanvraag van de eigenaar heeft dit bedrijf de bolide een verontwaardigende two-tone lak gegeven, evenals een velgenset van Forgiato.

Nu, de Maybach S600 (rijtest) wordt er zeer zeker een stuk unieker van, maar wijzelf staan niet echt te springen van de aanpassingen. Vanachter zijn werkstation op de redactie hoor ik collega @WillemE zelfs mompelen dat de veredelde en daarna ernstig verpeste Mercedes “wanstaltig” is. Of zou hij nog steeds met de Cullinan in zijn maag zitten?

Enfin, de Forgiato’s onder de S600 behoren toe aan de Fratello-serie en kosten in de Verenigde Staten ongeveer 1.600 dollar per velg. Een aardige prestatie, zo beseffen we, om een auto van ongeveer 2,5 ton te kunnen verpesten met een paar likken verf en een kleine 7.000 dollar aan lichtmetaal. Ach ja, het is niet de eerste keer…