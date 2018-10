“Formule 1 gaat in 2020 naar Vietnam”

Valt Zandvoort hierdoor buiten de boot?

Interessant nieuws uit Suzuka! Naar het schijnt zijn de Vietnamese overheid en Liberty Media dit weekend stilletjes overeengekomen dat er vanaf 2020 een race georganiseerd zal worden in de hoofdstad (Hanoi) van het land. De deal moet nog officieel worden aangekondigd, maar naar verluidt is alles in kannen en kruiken.

Althans, dit schrijft de BBC vanmiddag in een artikel over de Japanse Grand Prix. De Britten wijden een aanzienlijk deel van het stuk over de volgens hen bevestigde overeenkomst. Het is zeker niet vergezocht, daar er al langere tijd over een Grand Prix in het Zuid-Oost Aziatische land wordt gesproken. Liberty Media zou de deal vooral hebben nagestreefd om haar marktwaarde in het Verre Oosten te vergroten. Mocht de deal inderdaad binnenkort worden bevestigd, dan is het de eerste maal dat Liberty Media op eigen kracht een Grand Prix tot stand heeft gebracht.

De Grand Prix van Vietnam zal zoals hierboven gezegd worden verreden in de hoofdstad, Hanoi. Het circuit moet volgens de berichten om het historische centrum van de stad heen lopen. De officiële route is nog niet duidelijk.

Het is daarbij nog niet precies bekend wat dit zal betekenen voor de andere kandidaten. Immers, volgens verschillende bronnen binnen de Formule 1 zijn er momenteel ruim 30 locaties die worden overwogen voor de organisatie van een Grand Prix. De Verenigde Staten (Las Vegas, Miami) en Nederland (Zandvoort, Assen) staan momenteel bovenaan die lijst, maar of zij daadwerkelijk een wedstrijd toegewezen zullen krijgen, dat is vooralsnog niet bekend. De huidige kalender die bestaat uit 21 wedstrijden, zal namelijk niet groter worden gemaakt.