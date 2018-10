Lamborghini Murcielago terug in productie genomen*

*Maar niet in het Italiaanse Sant'Agata Bolognese.

Laat op de maandagavond schreven we dat het eerste decennium na de millenniumwisseling een gouden tijd was voor super- en hypercars. Naast de SLR McLaren kregen we bijvoorbeeld ook de Ferrari Enzo en Porsche Carrera GT voor de kiezen. In dat artikel lieten we de Lamborghini Murcielago (special) echter, vrij onterecht, buiten beschouwing. Dankzij een Iraanse ondernemer komt de auto vandaag alsnog op onze radar, maar niet in geheel originele staat.

Sterker: de ‘nieuwe’ Lamborghini Murcielago deelt volgens de ondernemer, Masoud Moradi, geen van zijn onderdelen met de krachtige Italiaan. Slim, want hierdoor is het technisch gezien niet dezelfde bolide die de autofabrikant ooit zelf maakte. Dat gezegd hebbende, de replica is volgens de Iraniër wel volledig gebaseerd op tekeningen van Lamborghini. Dit heeft niet alleen eigen onderzoeks- en ontwikkelingskosten bespaard, hierdoor hebben ze de Murcielago naar verluidt ook niet hoeven testen. Wel zo handig, toch?

Het feit dat de Iraanse Murcielago geen van zijn onderdelen deelt met het origineel, betekent tevens dat we in de replica geen luidruchtige, 580 pk sterke 6,2-liter V12 terugvinden. In plaats daarvan heeft de zogenaamde “reverse-engineered” Lamborghini een 3,8-liter Lambda V6 van Hyundai. Wellicht heeft Moradi het carrièrepad van de ontwerper van de Murcielago, Luc Donkerwolke, nauw in de gaten gehouden. De Belg vertrok na een periode bij de Volkswagen Group (Audi, Lamborghini, SEAT en Bentley) naar Hyundai’s luxetak Genesis, waar hij vandaag de dag met de staf zwaait op de designafdeling.

Enfin, natuurlijk is het halveren van de cilinders niet bepaald een fijne keuze, maar volgens Moradi is het zo stom nog niet. Daarin moeten we hem gelijk geven, want in Iran is het repareren en werken aan een Koreaanse zescilinder eenvoudiger (en goedkoper) dan het fixen van een exotische V12. Daarnaast is zijn topsnelheid van 280 km/u nog enigszins respectabel. In de toekomst moeten er mogelijk meer motorconfiguraties beschikbaar worden gesteld.

Moradi heeft nog niet verteld wanneer de auto precies op de markt moet komen. Naar verluidt moet zijn bedrijf jaarlijks ongeveer 50 tot 100 exemplaren kunnen produceren. Wij zijn benieuwd of hij dit ook weet te realiseren.

Beeld: Masoud Moradi op Instagram