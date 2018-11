Deze 2 oorzaken deden Bentley bijna de das om

In beide gevallen had het voorkomen kunnen worden.

In augustus van dit jaar konden we berichten over het feit dat het niet al te best ging met Bentley. Volkswagens topbaas Herbert Diess sprak er zijn ongenoegen over uit. Als Bentley zijn zooi niet op orde zou krijgen, dan zou het weleens snel afgelopen kunnen zijn. Natuurlijk wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Maar een operationeel verlies van 80 miljoen euro is erg veel. Zeker voor een concern dat net een peperduur dieselschandaal achter de rug heeft en extra snel moet inzetten op elektrische aandrijflijnen.

Enfin, dat is het probleem van Volkswagen. Maar hoe heeft het zover kunnen gaan met Bentley? Hoe moeilijk kan het zijn? De meest populaire Bentley’s zijn immers gebaseerd op bekende producten van Volkswagen, Audi en Porsche. Herbert Diess zei er niets van te begrijpen en dat Bentley het volgende saneringsgeval kon worden.

In een interview met AutoExpress wordt het een en ander duidelijk. Het Britse automagazine ging in gesprek met Bentley opperbaas Adrian Hallmark. Volgens hem zijn er twee simpele, maar kostbare fouten gemaakt.

De eerste is de Bentley Continental GT. De nieuwste generatie van de auto kende een nogal lastige geboorte. De luxe Gran Tourer kwam eigenlijk 9 maanden te laat op de markt. De kosten bleven oplopen, terwijl de inkomsten uitbleven. De verkopen van het oude model stagneerden, want alle inwoners van Monaco en St. Moritz waren aan het wachten op het nieuwe model. Een beetje gênant is het eigenlijk wel, de Continental GT is immers gebaseerd op de Porsche Panamera. Het is niet zoals met de Mulsanne dat er een compleet nieuwe en unieke auto ontwikkeld dient te worden. Aan de andere kant: de nieuwe Continental GT is volgens @wouter echt erg goed, dus het was zeker het wachten waard.

De tweede reden is wel een beetje gênant. Adrian Hallmark geeft namelijk ruiterlijk toe dat ze de WLTP hebben onderschat. Ze hebben zich er gewoon niet voldoende op voorbereid. Daardoor moesten veel modellen, waaronder de Continental GT, opnieuw gehomologeerd worden. Dat zorgde voor nog meer vertragingen, terwijl de verkopen tegelijkertijd, wederom, stagneerden. In het verlengde daarvan heeft Bentley geïnvesteerd in de verkeerde techniek. Zo was er een Bentley Bentayga Diesel, die bij het grofvuil is gezet. Waarschijnlijk was die V8 diesel de fijnste motor voor die SUV. Maar ze zijn te laat begonnen met de Bentayga Hybrid, die begin 2019 verwacht wordt. Dat is waar de markt nu op zit te wachten.

Volledig elektrische Bentley’s hoeven we voorlopig nog niet te verwachten. Hallmark geeft aan dat Bentley zijn pijlen richten op hybride’s en ‘performance’ hybrides. Ook moet het compromis (dat een hybride natuurlijk is) echt een doel dienen. Hallmark wil dat er minimaal 100 kilometer elektrisch mee gereden kan worden.