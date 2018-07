Olav Mol gooit koud water op Max-feestje in Spa

Don't shoot the messenger.

Jaja, het is weer bijna zover. Dit weekend staat eerst nog even de Grand Prix van Hongarije op de planning, daarna is het vier weekjes overbruggen en dáárna gaat het feest weer helemaal los. Bij de tienduizenden gaan we met zijn allen weer België binnenvallen en de hele tent oranje verven. Max Verstappen krijgt eind augustus namelijk zijn vierde kans om zijn thuispubliek een memorabel resultaat te bezorgen.

De eerdere drie pogingen liepen wat dat betreft uit op een deceptie. Eigenlijk was de eerste voor Toro Rosso dan nog de beste. Max werd in 2015 achtste met de STR10 na onder andere een briljante inhaalmanoeuvre op -wie kent ‘m nog- Felipe Nasr. Maar ook dat weekend verliep niet vlekkeloos voor Max: in de kwalificatie kreeg hij te maken met technische malheur en kon hij niet deelnemen aan Q2, terwijl teamgenootje Sainz Q3 haalde.

In 2016 volgde de keiharde knokpartij met de twee Ferrari’s. Net als in Singapore vorig jaar vond er na de start een incident plaats waar zowel Max als de beide Ferrari coureurs bij betrokken waren. Max haalde de finish met een gehavende auto, maar slechts als 11de. Vorig jaar tenslotte viel onze held uit met pech.

Voor de artiest die voorheen bekend stond als VES is het dus te hopen dat niet drie, maar vier keer scheepsrecht is. De voortekenen zijn echter niet per se goed. Als je door de zege van Max in Oostenrijk heenkijkt, lijkt Red Bull de afgelopen races de aansluiting met Ferrari en Mercedes een beetje verloren te hebben. In Hongarije zijn ze weliswaar favoriet, maar dat komt omdat je daar geen opper-motor nodig hebt. Op circuits met (een aantal) lange stukken volgas (zoals Spa) is alles beter dan P5 en P6 mooi meegenomen. Of toch niet?

Zoals we deze week nog herinnerd werden door de kerfuffle rondom Ricciardo’s motorwissel, is Renault van plan in Spa de langverwachte ‘Spec C’-motor in te zetten. Deze heeft naar verluidt extra veel welkome chevaux. Een legitieme reden voor optimisme dus. Maar, dan moeten Red Bull en Max Verstappen de motor wel krijgen. Een Tweet van de onvolprezen Olav Mol trekt dit in twijfel:

Renault gaat op zn vroegst in Spa een vernieuwde versie van zijn motor introduceren: De ‘C-spec’. Wellicht in fases en niet direct voor alle teams beschikbaar.

In principe is Renault verplicht haar klantenteams dezelfde motor te geven als het fabrieksteam, maar zoals bij alles in de F1 is daar wel een mouw aan te passen. Bij de Grand Prix van Amerika van vorig jaar deed een soortgelijke situatie zich voor en besloot Renault uiteindelijk zelf één nieuwe motor in te zetten, Red Bull Racing één nieuwe motor te geven (die kreeg Max destijds) en Toro Rosso één nieuwe motor te geven. Dat was dus wel ‘eerlijk’, maar gezien de huidige verhouding tussen Renault en Red Bull is het de vraag of ze dit nog een keer doen. En áls ze het zo mochten doen, krijgt dan Max of toch Daniel de nieuwe moteur?