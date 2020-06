G-Power biedt nog meer keuze voor de AMG GT63 S

De allerdikste versie van de Biturbo V8 van Mercedes is populair onder tuners: G-Power is de vijfde bij wie je terecht kunt voor een heerlijk dikke AMG GT63 S.

Op zich een leuke vraag om eens uit te zoeken: welke motor heeft de meeste toepassingen in een auto? De meest recente AMG-motor lijkt een gooi te doen. Oké, er zijn verschillende motorcodes voor de 4.0 Biturbo V8, maar er zijn een hoop modellen waarin de nieuwste iteratie van de ’63 AMG’ te vinden is.

De dikste

Als het gaat om rauwe cijfers, is de krachtigste toepassing van de motor te vinden in de vierdeurs AMG GT, specifieker de GT63 S. Deze weet 639 pk en 700 Nm uit de 4.0 V8 te peuteren. Dat is 54 pk meer dan bijvoorbeeld de AMG GT R en sowieso veel meer dan bijvoorbeeld de Audi RS7 (600 pk) en de BMW M5 Competition (625 pk). Maar als het gaat om auto’s, zijn er altijd Rupsjes Nooitgenoeg die vragen naar meer.

Meer is altijd beter

Ruimte dus voor tuners om die vraag eens te beantwoorden. De meeste tuners gaan volgas op de GT63 S, bijvoorbeeld Wheelsandmore, Posaidon, Performmaster of Brabus. G-Power doet nu ook een duit in het zakje.

De naam is GP63 (in plaats van GT63) en het recept is simpel. G-Power biedt drie ‘stages’ voor de AMG GT63: 700, 750 en 800 pk. Die 700 pk is het resultaat van software: simpele chiptuning zo u wilt. Het tweede pakket met 750 pk geeft bovenop die chiptuning een nieuwe set downpipes. Natuurlijk is bij een auto als deze meer altijd beter en dus wil je gewoon vol gaan voor die 800 pk. Dan krijg je naast de software en downpipes upgrades aan de turbo (in basis de gewone AMG-turbo’s met grotere schoepen, naar alle waarschijnlijkheid), een RVS-uitlaatsysteem en een nieuwe set sport-luchtfilters. Allemaal vrij standaard spul en ook die 800 pk is niet baanbrekend. Het koppel kan wel omhoog gaan naar 1.000 Nm en dat is een heerlijke boost. Totale kosten liggen rond de 20.000 euro (Duitse prijzen) voor het dikste pakket, 7.500 euro voor de GP750 en 2.495 euro voor de GP700 (al is dat, simpel gezegd, een dure chipkuur).

Optisch verschil zit hem in de velgen: G-Power kan naast de tuning ook een setje gegoten 21-inch velgen leveren. Deze kosten je nog 8.000 euro extra.

Trap er niet in

Dus waarom moet je dan voor G-Power kiezen? Wellicht naamsbekendheid, de Duitse tuner wist vaker raad met de AMG-motor. G-Power zegt zelf dat de fabrieksbescherming en diagnostische functies van de motor niet worden aangetast, oftewel ‘fabrieksgarantie!1!11!’ Maar trap daar niet in: AMG zal het vast merken dat een significant deel van de kracht is aangepakt door een derde partij. Desalniettemin zit G-Power goed op één lijn met wat de motor van de AMG GT63 kan en laten we eerlijk zijn: heb je nog veel meer nodig dan 750-800 pk?