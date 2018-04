Wat gaat FCA doen na Marchionne’s vertrek?

Tijd voor wat plannetjes.

Helaas, helaas. Sergio Marchionne vertrekt als topman van Fiat Chrysler Automobiles. De Italiaan heeft veel bijgedragen aan de recente ontwikkelingen van de merken die FCA bezit, wat bijvoorbeeld Alfa Romeo bepaald geen windeieren heeft gelegd. Hij heeft in ieder geval prima bewezen dat je auto’s zowel Amerikaans als Europees georiënteerd kunt verkopen. Althans, onder dergelijk beleid werd Lancia een groot rebadge-feest. Het merk is zo goed als dood. Dat is dan weer wat minder.

Goed, dat hele FCA-verhaal is niet nieuw. Feit is dat Sergio FCA naar een hoog niveau tilde en de grootste autoconcerns goed kan bijhouden. Op een niveau dat je lekker nonchalant een miljardendeal van een groot autoconcern kan afslaan. Volgens enkelen zal FCA flink moeten veranderen omdat het concern niks is zonder Sergio. Eén van die veranderingen is dat FCA open staat om opgepikt te worden door een ander concern.

Welke merken willen de Ameritaliaanse handel hebben dan? Meer dan je misschien zou denken. Marchionne wees Geely dus af, maar geen Sergio betekent een nieuw aanbod voor het Chinese bedrijf. Een fusie met GM ligt ook al een tijdje op tafel, maar hier is het juist GM die het aanbod niet bijster interessant vindt. Verder worden Ford, VAG en PSA nog genoemd. VAG schijnt wel oren te hebben naar een bedrijf dat ervoor zorgt dat zij weer ‘normaal’ kunnen opereren in de VS. Grappig, want een TDI in een Jeep Cherokee hangen lijkt mij de meest efficiënte manier om Jeep uit de VS te laten verdwijnen.

Ook voor PSA zou de Amerikaanse kant van het verhaal een uitkomst zijn. De Fransozen verkopen momenteel namelijk helemaal niks daar aan de overkant. Opel deed dat eerst wel met bijvoorbeeld Buick, maar omdat dat een GM-dealtje was doet ook Opel geen zaken meer in de VS. Een fusie met Ford zou vooral voor veel versterking kunnen zorgen op de bedrijfswagenmarkt, met name pick-up trucks. Daar doen zowel FCA als Ford goede zaken, al kunnen ze bij FCA wellicht nog wel wat leren van verkooptopper Amerikaanse F-150.

Voor nu kunnen we nog even genieten van FCA onder het bewind van ieder’s favoriete Italiaanse autobouwer. We zullen zien wat diens opvolger gaat doen, en vooral: met wie? En of ze überhaupt een partner nodig hebben, gezien het feit dat FCA een prima arsenaal aan merken heeft staan waar de juiste leider hele toffe dingen mee kan doen. Mocht het in de soep lopen, dan lijkt FCA niet in de steek gelaten te worden en zal er vast en zeker een concern of investeerder zijn die ervoor zorgt dat FCA er weer sterk bovenop komt. Neemt niet weg dat we ome Sergio toch wel gaan missen. (via Bloomberg)