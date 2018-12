Nieuwe Silverado HD is een dieselboot met 1.233 Nm

Een grote middelvinger naar het dieselbeleid in Europa.

Chevrolet heeft met de nieuwe Silverado Heavy Duty naar eigen zeggen een statement willen maken en dat is zonder meer gelukt. De gigant krijgt een uiterlijk dat nog meer uitgesproken is dan voorheen. Dit is in dit geval vooral terug te vinden in zijn nieuwe neus, die ongeveer even groot is als de Amerikaanse staat Alaska. Voor de aerodynamica is het een waar drama, maar het biedt wel ruimte aan een nieuwe reeks motoren die ongelooflijk krachtig zullen zijn.

Ondanks het feit dat Chevrolet vandaag in een officieel persbericht “plaagt” met foto’s waarop de nieuwe Silverado HD duidelijk is te zien, blijven ze redelijk vaag over de specificaties van de pick-up. Dat gezegd hebbende, de Amerikanen presenteren wel een aantal details over de aandrijflijnen van de toekomstige Heavy Duty en die zijn meer dan veelbelovend. De nieuwe benzine V8 wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten. Chevrolet wil alleen zeggen dat de achtcilinder, die uiteraard krachtiger moet zijn dan zijn voorganger, verbonden is aan een versnellingsbak met zes verzetten. De nieuwe Duramax turbodiesel V8 moet een vreselijk potente machine worden. In de Heavy Duty produceert de krachtbron liefst 910 ‘pound-feet of torque‘, wat zich laat vertalen in niet minder dan 1.233 Nm koppel. Daarmee trek je alles en iedereen uit de plomp.

De nieuwe informatie over de motoren in de Silverado HD gaan gepaard met details over de trekvermogen van de pick-up. Volgens Chevrolet moet de Heavy Duty een reeks nieuwe hulpsystemen krijgen en stijgen zijn trailercapaciteiten “significant”. Aankomende zomer brengt Chevrolet het model op de markt.