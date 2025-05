Officieel: ‘slechtste auto ter wereld’ is terug in een veelbelovend jasje!

De betaalbare hatchback maakt een comeback!

Tegenwoordig betaal je voor een nieuwe auto minimaal € 18.200. Daarvoor krijg je een Dacia Sandero. Over een tijdje kan daar verandering in komen. Het cultmerk Yugo is bezig met een comeback. Alles wat goed was aan het Oost-Europese merk blijft behouden.

Na 17 jaar radiostilte pakken professor dokter Aleksandar Bjelić en ontwerper Darko Marčeta de draad op en werken aan een nieuwe Yugo. Een tijdje terug werd dat al bekendgemaakt via een paar renders, maar nu is er een nieuwe ontwikkeling. Yugo is, net als collega @perry_snijders, aanwezig op het Car Design Event (CDE) bij Motorworld München.

Het Yugo’tje in München

Op het auto-evenement toont Yugo een eerste volwaardige blik op de aanstaande hatchback. Dat doet het merk met een speelgoedautootje. Er staat een Yugo-schaalmodel van schaal 1 op 5 op de tentoonstelling. Ondanks het formaat krijgen we door de kleine versie een betere indruk van de nieuwe Yugo.

De New Yugo heeft net als zijn voorvader een scherpe, hoekige en klassieke vorm met drie deuren. Dit doet het bedrijf overigens niet vanwege het ”een herinnering aan de historie, maar onderstreept de betaalbaarheid en de sportiviteit van het nieuwe model”. Onthoud dat sportieve deel voor zometeen. Verder moet de Yugo leuk zijn om te rijden en aan alle veiligheidseisen voldoen.

Keuze is reuze

Net als de Yugo van weleer moet ook het nieuwe autootje bekend staan om zijn betaalbaarheid. Zie het als een Golf/Polo/ID.2/ID.1-rivaal van Dacia. We noemen al die VW’s, omdat de Yugo in verschillende vormen en maten leverbaar moet worden. De hatchback is er straks als benzineauto met atmosferische of turbomotor met een handbak of automaat, of als EV. Daarnaast komen er verschillende ”koetsversies”. Laat de Yugo-station maar komen! Of zouden ze hiermee doelen op een saaie crossover?

Er is eerst nog wel een probleempje: Yugo is nog op zoek naar een ”gevestigd platform van een samenwerkingspartner”. Iemand trek om een nieuwe betaalbare concurrent het leven gemakkelijker te maken?

Yugo Sport

En die sportiviteit die je moest onthouden? Over een paar maanden horen we daar meer over. De bouwers van het gereïncarneerde merk laten weten dat er in september 2025 meer bekend wordt gemaakt over een prestatiegerichte nieuwe supermini. GR Yaris, maak je borst maar nat.

Daarna moet er een volledig werkend prototype klaar zijn voor de Expo 2027 in Belgrado. De tentoonstelling duurt van 15 mei tot 15 augustus 2027. Genoeg tijd om er over twee jaar tijdens de zomervakantie eens een kijkje te nemen. Mocht de Yugo in dat jaar ook in de verkoop gaan, dan kun je hem beter niet als auto van de zaak nemen.