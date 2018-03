Gelekt: is dit de Mercedes-AMG GT Coupé?

Schiet maar op met die officiële introductie.

Terwijl Mercedes-AMG de afgelopen weken en maanden zelf enorm druk is met het op de foto zetten van haar nieuwe vierdeurs AMG GT, glijdt er vlak voor de officiële introductie een plaatje het internet op. Hoewel we de auto al vanuit vrijwel alle mogelijke hoeken hebben kunnen bekijken, was de auto tot op heden altijd voorzien van camouflage.

De uitgelekte foto benadrukt het feit dat de AMG-GT Coupé het stokje van de CLS 63 overneemt. De nieuwe CLS zal ons geen krachtiger model dan de CLS 53 bezorgen, dus kan de gloednieuwe Panamera-concurrent van Mercedes deze taak mooi overnemen.

Verwacht wordt dan ook dat de AMG GT Coupé een enorm sterke krachtbron bij zich zal dragen. Mochten de specificaties van de vierdeurs AMG GT overeenkomen met de geruchten, dan kunnen we rekenen op tenminste 612 pk en 850 Nm aan koppel uit een 4-liter twinturbo V8. Meer daarover zullen we ongetwijfeld spoedig horen.

De uitgelekte foto mag misschien bijzonder weinig pixels hebben, te zien zijn in ieder geval de essentiële kenmerken die we voorheen al voorgeschoteld kregen. De Panamericana-grille, de aflopende daklijn én de achterspoiler zijn ieder op het kiekje te vinden. Sta er dus niet van te kijken wanneer je deze foto vandaag of morgen in de officiële gallerij terugziet.