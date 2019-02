Gemeente Zaanstad gaat Quattroporte GT Sport vernietigen

Er zullen wel een paar rekeningen openstaan.

Het is voor velen de heilige graal der Maserati’s, de Quattoporte van de M139 generatie. De auto is tot stand gekomen dankzij Ferrari. De 3200GT was de eerste, maar met de Quattroporte was de belangrijkste van de Maserati renaissance. Dankzij die auto bestaat Maserati tenminste nog. Er zijn een hoop uitvoeringen van geweest, waarvan de meest populaire onder de lezers de Quattroporte GT S is. Een absoluut niet perfecte auto met een extatisch V8 geluid.

Je zou dus denken dat een eigenaar bijzonder content zal zijn met zijn auto. Niets is minder waar. Nee, we doelen nu niet op veel te makkelijke betrouwbaarheidsissues, maar dat er binnenkort een exemplaar van de Maserati Quattroporte GT S minder ons zal zijn. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat er binnenkort eentje door de shredder, zo meldt de Gemeente Zaanstad.

De gemeente bericht over items die gestald stonden in een openbare ruimte. Deze werden verwijderd. Na betaling van de de wegsleep en/of opslagkosten kunnen de items worden opgehaald. Zo is er een rode Peugeot met Pools kenteken opgepikt. Of wat te denken van een bruine Dixie! Of het gaat om de exterieur- of interieurkleur wordt niet gemeld in het schrijven. Het meest opvallend is echt de zwarte Maserati Quattroporte GT S uit 2008. De auto met kenteken 45-ZG-PR zal op 13 februari vernietigd worden.

Met dank aan @thomcarspotter voor de tip!