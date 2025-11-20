Gierige Nederlanders kiezen bij autobanden voor de goedkoopste optie

En niet voor de veiligste keuze…

In Nederland hebben wij geen regels omtrent de keuze voor zomer-, winter- of all-seasonbanden. Daarom is het niet gek dat er Nederlanders zijn die in augustus op winterbanden rijden. Waar zou dat toch door komen?

Voor Hollanders die niet van banden wisselen houden, is er tegenwoordig een middenweg: de all-seasonband. Hier maken steeds meer Nederlanders gebruik van horen we van Kwikfit. In de afgelopen zeven jaar is het aandeel all-seasonbanden in de totale bandenverkoop van KwikFit ongeveer verdubbeld.

Sterker nog, vorig jaar werden er voor het eerst meer nieuwe all-seasonbanden verkocht dan zomer- of winterbanden. De all-season-groei gaat vooral ten koste van de zomerband. Het aandeel winterbanden daalde in dezelfde periode licht met 2,7 tot 27 procent van de totale verkopen. Je kunt natuurlijk ook een setje winterbanden én een set all-seasons kopen.

Gierig!

Vooral Nederlanders die niet veel rijden, kiezen vaker voor de middenweg: ”Zij reden voorheen vaak op zomerbanden, maar kiezen nu voor het gemak en de veiligheid van één set die het hele jaar door voldoet”, zegt Kwikfit-woordvoerder Arjan van der Meer. Daarnaast kiezen Nederlanders voor dit type band vanwege de zachtere winters en steeds betere all-seasonbanden.

Iets wat Kwikfit niet benoemt, is het prijskaartje. In plaats van twee setjes banden hoef je bij de all-seasons maar één set aan te schaffen. Daarnaast hoef je in de koudere periodes van het jaar ook niet te wisselen van banden, wat ook weer geld bespaart. Voeg daar nog een band van een budgetmerk aan toe en de Hollander heeft zijn vooroordeel weer bewezen.

Waarom zou je wel voor zomer- en winterbanden kiezen?

We kunnen mensen met all-seasonsbanden wel te kakken zetten, maar dan moeten we ook maar verdedigen waarom twee sets banden de beste keuze is. Je hoeft daardoor in de winter niet na te denken of je wel of niet je banden moet verwisselen voor je naar Duitsland gaat. Daar zijn winterbanden op sommige momenten wel verplicht.

Daarnaast zijn zomer- en winterbanden de veiligere keuze. De winterband geeft bij temperaturen onder de 7 graden Celsius meer grip dan een all-season. Daarnaast doen EV-rijders er goed aan om voor zomer- en winterbanden te gaan. Door het hogere gewicht, vermogen en koppel van de EV is goede grip nog belangrijker voor bochtenwerk en voor een korte remweg.

Bron: KwikFit