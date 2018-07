GM scoort zowaar met een vooruitstrevende auto

Wie had dat gedacht?

Progressiviteit, vooruitstrevendheid en duurzaamheid. Zomaar drie lukraak gekozen termen die tot zelfs ná de millenium-wisseling niet voor leken te komen in het ondernemingsplan van General Motors. De Amerikaanse reus bouwde vooral veel opgelapte en verouderde techniek. Het geld liep binnen en de aandeelhouders waren tevreden. Dat ging goed tot 2008. De kredietcrisis hakte er flink in en GM moest zijn handje ophouden bij de overheid. Ze kregen financiële steun van Uncle Sam, maar onder andere op de voorwaarde dat The General ging moderniseren. Kort gezegd: er moesten meer milieuvriendelijke auto’s in de showrooms terecht komen.

Dat General Motors dit wel degelijk kon, bewezen ze al in de jaren ’90 met de EV-1. Een auto waarmee ze wellicht op Tesla-esque niveau hadden kunnen komen qua imago. Het eerste progressieve product van GM na de gigantische financiële injectie was de >Chevrolet Volt (en Opel Ampera). Dat waren zogenaamde Plug-In Hybrides. Hun opvolgers, de Chevrolet Bolt en Opel Ampera-E zijn volledig elektrisch. GM is er redelijk positief over, want het bedrijf laat weten dat de productie opgeschroefd gaat worden met 20%. Wereldwijd gingen de verkopen met 35% omhoog, waarvan de laatste zes maanden de stijging al rond de 40% zat. Het gaat dus telkens beter met de compacte EV.

De Bolt (en Ampera-E) doet het wereldwijd weliswaar niet onaardig. Echter, op de thuismarkt wil het nog niet zo vlotten. Sterker nog, daar daalden de verkopen met meer dan 22% in het laatste kwartaal. Er werden van april tot juni 2018 slechts 3.483 Bolts (waarin je je smartphone draadloos kunt laden) verkocht in de VS. Daar zit natuurlijk de crux voor General Motors: de auto is zeer milieuvriendelijk, maar voorlopig lijkt de (thuis-)markt er nog niet helemaal klaar voor te zijn, toch? Niet helemaal waar, de Nissan Leaf doet het namelijk nog beter in de Amerika. Voor de context, in Nederland werden er vorig jaar iets meer dan 500 Ampera-E’s verkocht. Dit jaar staat de teller op iets meer dan 220 exemplaren.