Elon Musk belooft bredere Robotaxi uitrol, maar jokt

Elon Musk gaat door met beloftes, maar de harde realiteit logenstraft zijn woorden.

Het heeft een jaar of zes langer geduurd dan Elon Musk had beloofd, maar de Robotaxi van Tesla rijdt eindelijk rond op de openbare weg! Dat wil zeggen, een groepje Robotaxi’s maakt een klein stukje van Austin onveilig. Met een mens op de bestuurdersstoel die in hoort te grijpen als het misgaat.

Fender bender

Tot nu toe is het tot een boel kleine incidentjes gekomen en één heuse fender bender. Maar doden en gewonden zijn er nog niet gevallen, dus dat is winst voor iedereen en vooral Tesla. Qua autoverkoop loopt het immers voor geen meter bij het merk. Dus om de aandelenkoers ietwat in orde te houden is een succesverhaal wel nodig.

Robotaxi in Californië?

Dat omhoog houden van de koers lukt Musk overigens wonderwel. Naar het schijnt zijn er toch nog een hele zwik kapitaalkrachtige adepten die de Kool Aid blijven drinken. Ook (eer)gisteren weer, toen de koers opnieuw omhoog ging, op basis van nieuws dat Tesla de Robotaxi’s binnen twee maanden ook in Californië gaat uitrollen. Met als caveat, dat de regelgeving daarvoor dan wel ruimte moet geven.

Niks aangevraagd

Electrek deed echter navraag bij de autoriteiten in Californië. En daaruit blijkt dat Tesla niet eens de bestaande benodigde vergunningen heeft aangevraagd om Robotaxi’s in de Staat in te zetten. Het California Department of Motor Vehicles (CA DMV) zegt:

To date, Tesla has not applied for either a driverless testing or deployment permit.

Als voormalig ingezetene van de Staat kan Tesla zich moeilijk verstoppen achter het feit dat men niet op de hoogte was van deze vergunningen. Wel weten we al langer dat Tesla bewust niet wil voldoen aan bepaalde regelgeving binnen de Staat. Deze verplicht onder andere dat uitbaters/fabrikanten van autonome auto’s melding maken van momenten dat de automatische piloot afgeschakeld is.

Vaporware

Het lijkt er dus op dat Musk bezig is een verhaallijntje te bouwen om Robotaxi in te zetten in Californië en straks naar de overheid te wijzen als reden dat het niet mag. Wedkantoren geven het circa achttien procent kans dat Tesla Robotaxi’s binnen twee maanden in Californië rijden. Die hebben er dus geen vertrouwen in.

Parallel hieraan is de vergadering van aandeelhouders bij Tesla verzet naar november, terwijl deze in afgelopen jaren in de zomer plaatsvond. Cynici zeggen dat Musk de slechtnieuwsshow zo lang mogelijk wil uitstellen totdat er weer wat positiefs te melden valt dan wel nieuwe vaporware voorgesteld kan worden. Waarvan akte.