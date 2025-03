Goedkoopste en duurste op Marktplaats: Porsche Cayenne

Wat ben je minimaal en maximaal kwijt voor de eerste écht sportieve SUV?

De zoektocht naar een volgende auto kan een groot avontuur zijn. Je hebt wellicht al wat in gedachten, maar kun je zoiets wel betalen? En als je het al kunt betalen, moet je het dan wel doen? In deze rubriek kijken we naar de duurste en de goedkoopste Marktplaats-occasions van een bepaald model.

We trappen af met de Porsche Cayenne. In 2002 zorgde Porsche voor een aardverschuiving met de presentatie van de Cayenne. Een vijfdeurs Porsche? Hoog op zijn poten?! Dat moet een flop worden. Het werd een groot succes en al snel werd de SUV de bestverkochte Porsche per jaar.

Allergoedkoopste Porsche Cayenne op Marktplaats

Porsche Cayenne (955) S

207.457 km

€ 2.950

Het aanbod op Marktplaats fluctueert natuurlijk voortdurend. Het kan dus zo zijn dat deze of meerdere occasions uit dit artikel niet meer te koop staan. Zie het voornamelijk als een indicatie van wat je minimaal en maximaal kwijt bent voor de Cayenne. Dat minimale bedrag blijkt nu nog geen 3k te zijn.

De goedkoopste Cayenne op Marktplaats stamt uit 2004 en is een S-uitvoering. De 4,5-liter V8 produceerde bij zijn lancering 340 pk. Het grote nadeel: het dorstige motorblok loopt 1 op 6 á 7. Voeg daar een gewicht van 2.320 kilo aan toe waardoor de wegenbelasting ook niet mals is.

Er zijn nog twee problemen met deze Cayenne. Ten eerste zit er een tik in de motor. Ten tweede staat er nog een terugroepactie open. De kunststof bus die bij de pook is gemonteerd, kan afbreken. Hierdoor kan speling en een slechte verbinding tussen de versnellingspook en de -bak ontstaan. Je vindt de goedkoopste Cayenne van Nederland in Cuijk.

Goedkoopste probleemloze Cayenne

Porsche Cayenne (955) S

250.200 km

€ 4.000

Nog een Cayenne S, maar dan eentje waarvan de motor het volgens de verkoper nog probleemloos doet. Sterker nog, als we de huidige eigenaar mogen geloven, rijdt en schakelt de Cayenne top, werkt alles naar behoren en beschikt de Porsche over een mooi geluid.

Deze Cayenne is wel al langs Porsche geweest voor de terugroepactie. Hij is in 2004 gebouwd en kwam in 2018 naar Nederland. Verder is er een schermpje in het midden van het dashboard verwerkt en staat er de merknaam op de bips, niet het model + uitvoering. De particuliere verkoper vraagt voor 4k op Marktplaats.

Duurste Cayenne van eerste generatie

Porsche Cayenne (955) Turbo TechArt Magnum

85.000 km

€ 24.950

Ja, ook in de beginjaren van de Cayenne waren tuners bereid om de Porsche-SUV flink aan te pakken. Het exemplaar hierboven is getuned door TechArt en draagt daarom de naam Magnum. Begin 2005 begon hij zijn leven als Cayenne Turbo en in 2021 is ie naar Nederland gehaald. Wanneer het tuningpakket erop is gezet, weten we niet.

Dat pakket is nog best uitgebreid. Je ziet natuurlijk het nieuwe front met ander luchtinlaten en een aerodynamische motorkap. Daarnaast pakte TechArt de zijskirts aan en verlaagde de Cayenne met 30 millimeter dankzij een instelbare luchtvering. De 22-inch velgen en interieurbekleding komen ook van de tuner.

Het bakbeest kreeg ook motorisch een upgrade. De 4,5-liter V8 ging van 450 pk naar 600 pk. Het koppel groeide naar een machtige 875 Nm dankzij grotere turbocompressoren, een RVS-uitlaat en een gechipte ECU. De topsnelheid is begrensd op 290 km/u en het sprintje naar 100 gaat in 5,2 seconden.

Let op: ook deze Cayenne moet nog een keer terug voor het kunststof busje bij de schakelpook. De TechArt Magnum staat nu op Marktplaats voor € 24.950, maar er is al 21k geboden.

Goedkoopste 2e generatie Cayenne op Marktplaats

Porsche Cayenne (958) Diesel

294.311 km

€ 15.500

Na een facelift van de eerste Cayenne in 2007 duurde het tot 2010 voordat Porsche met een geheel nieuwe generatie kwam. De SUV transformeerde van log ogende mastodont naar een hoge 911. Tevens was er plek voor de eerste hybride Cayenne.

Een exemplaar uit deze 958-generatie kost op dit moment minimaal € 13.999 op Marktplaats. Er is wel wat mis met die goedkoopste Cayenne. De Dealer verkoopt deze auto alleen aan Nederlanders met een buitenlands adres of mensen die niet Nederlands zijn.

Behoor je niet tot één van deze twee categorieën, dan betaal je minimaal € 15.500 voor een andere Cayenne. Deze dieselversie heeft een 3,0-liter zescilinder die 240 pk en 550 Nm produceert. Hoeveel vermogen daar nog van over is na bijna 300.000 is natuurlijk de vraag. De topsnelheid is 218 km/u. De Cayenne is in 2010 gebouwd en werd destijds nieuw verkocht voor € 86.408. Meer informatie vind je op Marktplaats.

Duurste 2e generatie Cayenne op Marktplaats

Porsche Cayenne (958) Turbo

74.889 km

€ 59.900

De tweede lijn van Cayennes kreeg nog een facelift en bleef in productie tot de huidige generatie. De allerduurste Cayenne die nu te koop staat op Marktplaats is een GTS van € 70.000. Aangezien je voor 12,5k minder een even oude GTS hebt met ongeveer evenveel kilometers vermoed ik dat je die Cayenne van een particulier graag overslaat.

De daaropvolgende duurste Cayenne is de Turbo die je op de foto hierboven kunt zien. In het vooronder ligt een 4,8-liter V8 die er 520 pk en 750 Nm uit pompt. Deze Turbo komt uit 2015 en zit daarmee net na de facelift. In 2024 is de Cayenne naar Nederland gekomen en er zijn inmiddels bijna 75.000 kilometers in gereden. Hij kostte ooit nieuw bijna twee ton, nu heb je hem al bij€ 59.900 op Marktplaats

Goedkoopste 3e generatie Cayenne

Porsche Cayenne (536) E-Hybrid

207.000 km

€ 46.500

Tot slot de meest recente Cayenne: de 536-generatie. Nu wordt het helemaal leuk voor de verbruiksvriendelijke rijder. Zowel de goedkoopste als de duurste moderne Cayenne is hybride. De E-Hybrid op Marktplaats kwam in 2018 ter aarde en kwam begin dit jaar naar Nederland. In die 7 jaar heeft ie 207.000 kilometer afgelegd.

De hybride aandrijflijn produceert 340 pk en 450 Nm. Hij stampt door tot 253 km/u. Iets wat je niet verwacht op de goedkoopste versie: een Sport Chrono-pakketje. Lekker meegenomen. In zijn bestaan is bijna 60 procent van zijn waarde verdampt. Je betaalt nu € 46.500 voor de goedkoopste moderne Cayenne op Marktplaats

Allerduurste Porsche Cayenne op Marktplaats

Porsche Cayenne (536) Turbo E-Hybrid Coupé GT

6.512 km

€ 234.900,-

Het allerbeste hebben we voor het laatst bewaard. Overigens is het goed mogelijk dat er nu alweer een duurdere Cayenne op Marktplaats staat, of dat de auto hierboven al een eigenaar heeft gevonden. Nogmaals: het is maar om een beetje feeling te krijgen bij de prijzen.

Belangrijker: kijk eens, wat een spec! Het metallic Algarve Blauw matcht fantastisch met de gouden 22-inch velgen en details. Je kijkt hier trouwens naar een Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé GT. Onder je rechtervoet heb je 742 pk aan vermogen zitten. Die kracht komt van een hybride 4.0 V8. Daarnaast lijkt er geen einde te komen aan de optielijst. Denk aan Burmester-boxen, een bijrijdersdisplay, koolstofvezel Sport Design-buitenspiegels en keramisch composiet remmen.

De Cayenne staat bij de officiële Porsche-dealer in Gelderland, maar dus ook op Marktplaats. In juni 2024 kwam de Cayenne uit de Porsche-fabriek gerold. Sindsdien zijn er 6.512 kilometers mee verreden. Hij is dus praktisch nieuw. Voor wie het zich kan veroorloven: de duurste Porsche Cayenne van Nederland kost € 234.900.

Overzicht

Dat was ie dan. Je weet nu wat de goedkoopste en duurste Porsche Cayenne op Marktplaats per generatie is. Hieronder nog even een overzichtje zodat je niet terug hoeft te scrollen voor de prijzen.