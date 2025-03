Tesla-aandeel gaat nog verder inkakken, Musk wil van niks weten

De vriendjes van Musk verkopen gigantische aantallen aandelen.

”Over het algemeen gaan de dingen goed.” Deze quote komt niet van McLaren Racing-baas Zak Brown, maar van Elon Musk. Niet de eerste de beste persoon waarvan ik deze boodschap achter zou zoeken. Maar het gaat dus prima met Tesla ondanks alle onrust. We kunnen weer rustig verder met ons leven.

Of misschien toch niet? De cijfertjes verraden namelijk dat het heel anders zit. Kijk alleen al naar de aandelenkoers. In december zat Tesla nog op een piek van 480 dollar per stukje bedrijf. En nu? Nog maar zo’n 250 dollar. Zelfs mijn neefje van 4 snapt dat dat niet lekker is.

Hoge piefen dumpen massaal aandelen

Wat daar niet bij helpt, is Tesla-personeel dat zelf gigantische hoeveelheden aandelen verkoopt. Toch kwam naar buiten dat er in de afgelopen drie maanden vijf Tesla-medewerkers vele aandelen hebben verkocht. Dat waren niet zomaar wat monteurs of receptionisten. Een van hen is Kimbal Musk, de broer van Elon en tevens bestuurslid.

De vijf zakenmensen binnen Tesla verkochten gezamenlijk bijna 470.000 Tesla-aandelen die samen een waarde hadden van zo’n 160 miljoen dollar. De broer van Musk verkocht 75.000 aandelen tegen een bedrag van ongeveer 27,6 miljoen dollar. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Robyn M. Denholm, spant de kroon met 224.780 verkochte aandelen ter waarde van 76,9 miljoen dollar. Maar verder gaat het goed bij Tesla hoor.

Die boodschap zet Musk bij met een oproep. Hij adviseert zijn medewerkers om ”vast te houden aan hun Tesla-aandelen”. Door alle technologische ontwikkelingen op het gebied van robotica en de bestverkochte auto ter wereld (de Model Y) gelooft Musk nog steeds dat Tesla met afstand het meest waardevolle bedrijf ter wereld gaat worden.

Eerste kwartaalcijfers komen eraan…

Heel binnenkort gaan we erachter komen of de positieve woorden over Tesla van Musk kloppen. Het eerste kwartaal zit er bijna op waarna we weten hoeveel Tesla’s er in het eerste deel van 2025 zijn verkocht. Als we de analytici van Wall Street mogen geloven, zullen die niet best zijn. Guggenheim voorspelde dat Tesla 405.000 auto’s zou afleveren, maar paste haar verwachting aan naar 358.000 stuks. JP Morgan deed hetzelfde, maar dan van 444.000 naar 355.000 geleverde Tesla’s.

Beide aantallen zouden een daling in leveringen zijn ten opzichte van Q1 van 2024. Vorig jaar verkocht Tesla in de eerste drie maanden 386.810 auto’s wereldwijd. We zijn heel erg benieuwd naar de verkopen en natuurlijk wat dat gaat doen met het vertrouwen van aandeelhouders. Zou Musk in de tussentijd al nadenken over een samenwerking met Build Your Dreams?