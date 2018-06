Gallery: Porsche 911 Exclusive Series met bijpassende helm

Begin je ochtend met een zalige fotoreeks.

Hoewel het vaker wel dan niet om akelige prullaria gaat, zijn sommige accessoires om je vingers bij af te likken. In dit geval hebben we het extraatje echter niet te danken aan de fabrikant, maar aan een tuner. Sterker nog, een tuner van Nederlandse makelij: Custom Dreams. De creatievelingen uit Purmerend werden hier al eens eerder besproken, toen ze een ronduit bizarre Volkswagen Polo maakten. Ditmaal stellen ze, wederom, niet teleur.

Het bedrijf heeft een helm volledig naar de kleuren van de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series laten maken. Zoiets kan gemakkelijk smakeloos overkomen, maar wat @wouter en mij betreft is het allesbehalve mislukt. Met name op foto 7, waar de zwarte strepen perfect in elkaar overgaan, ziet het er buitengewoon fraai uit. Om te benadrukken dat de helm specifiek bij deze auto hoort, komt de Exclusive Series meermaals in het ontwerp van de helm terug. Niet alleen dat, want het productienummer, 434/500, wordt eveneens vermeld.

Het is de perfecte goodie voor een auto waarvoor ruim 300.000 euro is betaald. De Exclusive Series, een ietwat gepeperde versie van de 911 Turbo S (rijtest), produceert 607 pk en 750 Nm aan koppel. De wagen is door Porsche Exclusive Manufaktur verrijkt met allerlei koolstofvezel details en speciale 20″ velgen, met één centrale wielmoer.