GP Australië alweer uitgesteld door coronavirus perikelen? - Autoblog.nl

Ergens wil het maar niet lukken om een overvol seizoen vlekkeloos te laten verlopen, met dank aan corona. Want wordt de GP van Australië alweer uitgesteld?

Nog niet zo heel erg lang geleden streek het gehele F1-circus neer in Australië. Op het Albert Park van Melbourne zou de eerste Grand Prix van 2020 plaats gaan vinden. De situatie was al behoorlijk ernstig. De boosdoener was uiteraard het coronavirus waar ze ook in Australië mee te maken kregen.

Lewis Hamilton had zijn mening erover gegeven (maar stond klaar om te racen) en McLaren trok zich terug nadat een werknemer was besmet. Wat volgde was een potsierlijke farce. Niemand durfde een beslissing te nemen, waardoor de Australische overheid het simpelweg verbood, precies op het moment dat de eerste vrije training zou plaats vinden.

GP van Australië weer uitgesteld?

We hebben er nu een seizoen opzitten en we zijn inmiddels een jaar verder. Je zou onwillekeurig aan kunnen nemen dat het er nu beter voor staat, toch? Of wordt de GP van Australië weer uitgesteld? Welnu, van het weekend kwamen de eerste geruchten naar boven dat het inderdaad uitgesteld zou worden. Nu heeft ook het goed geïnformeerde Autosport gemeldt dat de GP van Australië op losse schroeven staat.

De race staat gepland in het weekend van 21 maart. Echter, de strikte reisrestricties lijken nu al roet in het eten te gaan gooien. Het Britse autosport-medium meldt dat het de bedoeling dat de GP van Australië uitgesteld gaat worden naar een moment later in het seizoen. In Australië zijn de regels omtrent reizen zeer strikt en eigenlijk niet te doen voor een compleet Formule 1-circus.

Stratenrace

Het is voor de Australiërs extra lastig omdat de GP van Australië een stratenrace is. Normaliter zou men aan het einde van deze maand al beginnen met het opzetten van de baan. Ook de kaartverkoop moet binnenkort van start gaan. Om deze twee issues direct te tackelen, verwacht men dat zeer binnenkort de GP van Australië wordt uitgesteld. Het seizoen zal dan een week later starten, de GP van Bahrein staat dan op de planning.