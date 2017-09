Good news: FCA is gewoon bezig met nieuwe modellen!

Geheel tegen hun natuur in, waarschijnlijk.

Als FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ergens heel erg consequent in is, dan is het in het inconsequente beleid qua modellen in hun merkenportfolio. Er is werkelijk geen touw aan vast te knopen. Chrysler, voorheen één van de grootste merken in de VS, bouwt op dit moment slechts TWEE modellen: de zwaar verouderde 300 en de (eerlijk is eerlijk) goed geslaagde Pacifica. Bij Alfa Romeo is het niet veel beter. De Mito en Giulietta lopen op hun laatste benen, maar een opvolger komt er niet.

Maar dan gaat het bij FIAT wel uitstekend? Niet echt. Vroeger was de Fiat Punto jarenlang de best verkochte auto van Europa. Tegenwoordig is de Grande Punto geen schim meer van wat het was: het model loopt bijna twee generaties achter op de concurrentie. De besteller van Fiat, de 500, is intussen ook al weer 10 jaar oud… Kortom, wat gaan ze doen? Jullie aller @MauritsH deed onlangs al een boekje open, maar nu hebben we wat meer informatie binnengekregen. Een man in een regenjas (wij noemen hem @ibssr) kwam langs bij de redactie en liet een paar afbeeldingen zien met de toekomstplannen van FCA.

We nemen de belangrijkste plannen per jaar met je door:

2018

Naast een paar kleine facelifts zien we voor de 2e helft van 2018 een paar interessante dingen. Ten eerste de 300 Hellcat. Natuurlijk, voor ons totaal irrelevant. Maar in Amerika heb je nog een ouderwetse power-sedan in plaats van de nieuwe Mêh-5 van BMW. Ook komt er een nieuwe Wrangler (afbeelding onder). Het is tevens het jaar dat de Stelvio naar de VS komt. Dat gaat een bijzonder belangrijk model worden voor Alfa Romeo. Als dit een succes wordt in de VS, kan Alfa Romeo dan eindelijk een stap naar voren maken.

Wat we nog meer zien voor de tweede helft in 2018, is de Alfa Romeo ‘Mid-Size’ coupé. Dit is natuurlijk volgens complete Alfa Romeo logica. Ze slaan (de in Europa zeer populaire) stationwagonvariant over en komen met een coupé variant van de Giulia.

2019

Dit wordt het jaar waarin de SUV’s en cross-overs van Dodge worden vernieuwd. Voor ons minder relevant, alhoewel het altijd goed nieuws is om te horen dat de Jeep Wagoneer, een model boven de Grand Cherokee, weer terugkomt. Voor mensen die de Wagoneer niet kennen: dit was de eerste luxe terreinwagen, ver voordat de Range Rover die titel ging opeisen.

2020

Dit wordt een rustig jaartje voor FCA, tenzij ze nog wat modellen moeten introduceren die ze voor 2018 of 2019 al hadden aangekondigd. Helaas is dat goed mogelijk. Hoogtepuntje voor ons: de Giulia krijgt een facelift. De man in de regenjas gaf ons wel een afbeelding van hoe een eventuele SUV boven de Stelvio eruit zou kunnen zien. Wellicht dat deze grote broer van de Stelvio rond deze tijd komt. In principe hoeft deze auto niet lang op zich te laten wachten, want de techniek zal voor een groot gedeelte gelijk zijn aan die van de Maserati Levante.

2021

In 2021 hebben Marchionne en de zijnen voldoende te doen. De Musclecar freaks komen aan hun trekken met de volledig nieuwe Challenger en Charger, die nu al een generatie achter lopen op de Mustang en Camaro. Chrysler krijgt een derde model in de vorm van de Aspen (crossover) en er komt een compleet nieuwe Jeep Cherokee.

Voor Alfa Romeo staat er dan ook veel te gebeuren. De 4C krijgt een opfrisbeurtje, evenals de Stelvio. Maar het meest in het oog springende is dat de 166 na 14 jaar eindelijk een opvolger gaat krijgen. Het complete overzicht check je hieronder: