Doornbos: “gezonde concurrentie Assen en Zandvoort is goed”

Is dat zo, Robert?

Nadat er gisteren positieve klanken uit het kamp van Assen schalden, kreeg ik de indruk dat het momentum nu in het voordeel van de Drenthenaren ligt. Het mag dan voorlopig een hypothetische kwestie zijn zonder garantie dat er überhaupt een Grand Prix van Nederland komt, als we de huidige feiten op een rijtje leggen, lijkt een race op Zandvoort een stuk verder van de realiteit te zijn verwijderd dan een race op het TT-Circuit. Dit alles zal Robert Doornbos in ieder geval een worst wezen: hij is bovenal blij dat Nederland een kans maakt op het organiseren van een Grand Prix.

Dit vertelde hij vanochtend op NPO Radio 1, in het programma Langs de Lijn en Omstreken. De Nederlander heeft uiteraard wel oren naar een grote prijs op Hollandse bodem en echoot de positieve beoordeling van Charlie Whiting. Doornbos heeft zelf immers ervaring op het circuit en reed er jaren geleden zelf met een IndyCar.

Opmerkelijk hieraan is de manier waarop Robert terugkijkt op deze ervaring. Volgens hem was het circuit prima in staat voor het soort auto. Daarbij voegt hij dat de serie volgens hem een van de weinige is die ook maar enigszins vergelijkbaar is met de Formule 1. De beoordeling van Charlie Whiting, waaruit blijkt dat het circuit enkele aanpassingen zou moeten doorvoeren, is daarom een klein beetje vreemd. Toegegeven, de Formule 1-auto’s gaan een tikkeltje harder dan hun Amerikaanse ‘evenbeelden’, maar zijn qua formaat redelijk overeenkomstig.

Doornbos merkt in het gesprek overigens op dat hij vlak daarvoor een bericht had gekregen van prins Bernhard, waarin stond dat hij wederom een goede bijeenkomst achter de rug had. De eigenaar van Circuitpark Zandvoort wil hoe dan ook een Grand Prix op zijn terrein, maar lijkt vooralsnog geblokkeerd te worden door torenhoge kosten om het circuit klaar te maken voor de Formule 1. Mocht Bernhard het voordeel op vernuftige wijze weer naar zichzelf weten toe te trekken, is de kans groot dat we het circus in de toekomst neer zullen zien strijken op het historische circuit.

Er zijn dus heel wat factoren aan verbonden die het uiteindelijke resultaat zullen beslissen. Maar waar de grote prijs ook verreden zal worden, als hij naar Nederland komt, winnen we allemaal.

Beeld: Robert Doornbos en Max op Twitter