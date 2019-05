Skoda onthult ook de CITIGOe iV

Driemaal raden waar die naam op duidt.

Tegelijkertijd met de vernieuwde Skoda Superb heeft het merk de doeken van zijn eerste volledig elektrische auto getrokken. Het merk maakt daarmee een elektrische dubbeltreffer. De zogenaamde CITIGOe iV is uiteraard Skoda’s equivalent van de e-Up, maar qua technische specificaties doet de elektrische stadsauto niets onder voor het exemplaar van het moederschip.

Integendeel: als we kijken naar de details van de CITIGOe iV, dan zijn we eigenlijk best tevreden. Het autootje wordt aangedreven door een elektromotor die goed is voor ruim 80 pk en zelfs 210 Nm aan koppel. Netjes, maar het is vooral de actieradius waarvan wij onder de indruk zijn. Waar de e-Up nog geen 150 kilometer haalt op één lading, komt de volledig elektrische CITIGOe iV volgens het merk 265 kilometer ver. In 12,5 seconden zoeft hij naar de 100 km/u, zijn topsnelheid bedraagt een doodnormale 130 km/u.

De nieuwe CITIGO haalt zijn stroom uit een accu met een inhoud van 36,8 kWh – net als de Volkswagen e-Up, dus. Zoals gebruikelijk zijn er behoorlijke verschillen tussen de laadtijden. Wie een 40 kW-gelijkstroomlader met het Combined Charging System gebruikt, beschikt binnen een uur over 80 procent van het elektrosap. Met een 7,2 kW-lader duurt het vier uur om de Skoda volledig op te laden, een thuislaadstation (2,3 kW) vult de CITIGO in slechts 12,5 uur.

Afgezien van een voor de CITIGO totaal nieuwe aandrijflijn, heeft de auto ook een ietwat aangepast exterieur gekregen. Het oogt allemaal net even moderner, mede dankzij het feit dat de grille nu is gesloten. Binnenin de auto vinden we een relatief goed gevuld interieur met standaard allerlei opties, zoals Climatronic, een dockingstation voor de smartphone en elektrisch bedienbare ramen aan de voorzijde.

De Skoda CITIGOe iV komt in januari volgend jaar op de markt. Prijzen volgen in een later stadium.