Koop 12 zeldzame Porsches van een wapenfabrikant

Iemand geld teveel?

Het is niet iedere dag dat we een écht fijne autocollectie tegenkomen, maar wanneer we dat wel doen is het een feest van jewelste. Zo ook is het geval voor deze verzameling Porsches, die op 9 maart door Gooding & Co. geveild zal worden op Amelia Island.

Hoewel de fraaie collectie in totaal liefst twaalf auto’s omspant, zijn er twee die eruit springen als echt bijzonder. Niet om de rest van de collectie geen eer aan te doen, maar de 991’s, 964’s en 356’en wegen simpelweg niet op tegen zijn ware pronkstukken.

Na het zien van de leidende foto van het artikel kun je het waarschijnlijk al raden. Jawel, de in 2016 overleden James G. Hascall had naast een collectie aan klassieke Porkers ook twee van de meest vooruitstrevende Porsches die je maar kunt bedenken: een 959 Komfort uit ’87 en een Carrera GT uit ’05.

De 959 Komfort in zijn collectie is er een van slechts 242 Komfort modellen. De Porsche was zijn tijd ver vooruit en was voorzien van een twin-turbo 2,8-liter boxermotor die het vermogen naar vier wielen stuurde. Hierdoor kon de 959 in 3,7 seconden naar de 100 km/u schieten en lag zijn top om en nabij de 320 km/u. De 959 in kwestie behoorde ooit toe tot het befaamde Matsuda museum in Japan. De auto heeft in zijn leven 7.400 kilometer afgelegd.

De Carrera GT daarentegen heeft substantieel minder asfalt geproefd. Sterker nog, de bolide heeft niet eens 200 kilometer op de teller staan. Wellicht dat Hascall zijn wagen zo goed mogelijk wilde bewaren. Erg zonde, want hoe angstaanjagend het ook moet zijn, zelf door de versnellingen roeren terwijl er een V10 pal achter je rug ligt, moet zonder meer een onvergetelijke ervaring zijn.

Gooding & Co. schat dat beide auto’s rond de miljoen dollar op moeten leveren. Verwachtingen voor de Carrera GT stellen ze op $800.000 – $1.000.000. De Porsche 959 overtreft dit lichtelijk met $900.000 – $1.200.000.

De volledige lijst auto’s bekijk je hieronder.

1960 Porsche 356 B Cabriolet / $150.000 – $200.000

1965 Porsche 356 C Cabriolet / $170.000 – $200.000

1969 Porsche 911 2.0 S / $160.000 – $180.000

1972 Porsche 911 2.4 S / $200.000 – $250.000

1987 Porsche 959 Komfort / $900.000 – $1.200.000

1989 Porsche 911 Carrera Speedster / $250.000 – $325.000

1993 Porsche 964 Carrera 4 / Targa $75.000 – $100.000

1994 Porsche 964 Turbo 3.6 / $225.000 – $275.000

1996 Porsche 993 Turbo / $150.000 – $180.000

1997 Porsche 993 Turbo S / $325.000 – $375.000

2005 Porsche Carrera GT / $800.000 – $1.000.000

2016 Porsche 991 GT3 RS / $175.000 – $250.000

Beeld: Gooding & Co.