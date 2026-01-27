Hierom moet Volkswagen jou binnen twee jaar in een EV krijgen

De versoepelde regels zijn nog niet soepel genoeg voor VW.

Je weet het misschien niet, maar de kans bestaat dat jouw baas gebruikmaakt van de ‘de wortel en de stok’-methode. De wortel staat voor het stimuleren van goed gedrag door er een beloning tegenover de stellen. De stok betekent een straf wanneer een doel niet wordt behaald. Dit systeem komt ook buiten jouw carrière voor. Zo ook in de autobranche.

De Europese Unie gebruikt een stok om autofabrikanten te dwingen om EV’s te bouwen en verkopen. Zo moeten ze onder dreiging van miljardenboetes veel minder CO2 uitstoten. Maar de EU zou de EU niet zijn, als het de stok niet op z’n minst minder groot zou maken. Na veel gemor onder autofabrikanten en EU-lidstaten deed de Europese Unie vorig jaar water bij de wijn. Merken betalen daarom niet meer ieder jaar een boete voor teveel CO2-uitstoot, maar wordt er één boete berekent over drie jaar.

De eerste potentiële boete wordt dus pas in 2028 uitgereikt en gaat over de uitstoot van 2025, 2026, en 2027. Toch weten we wat de CO2-boete van verschillende bedrijven zou zijn als de regel niet was veranderd. Hierdoor weten we ook welke merken de komende jaren nog aan de bak moeten om uitstoot op welke manier dan ook te verminderen of te compenseren. Anders wordt het toch echt een boete accepteren.

CO2-boetes: de stand van zaken na 2025

Iedere fabrikant heeft een eigen doelstelling gekregen met een limiet voor het aantal gram CO2-emissie per kilometer. Het limiet is afhankelijk van het type voertuig dat verkocht wordt. Busjes worden bijvoorbeeld logischerwijs anders beoordeeld dan hatchbacks. Bij de Volkswagen Groep ligt het limiet op 92 gram CO2 per kilometer. Daar zou de autofabrikant ver overheen zijn gegaan.

Hoe ver is niet bekend, maar volgens Der Spiegel zou de boete een forse 2,2 miljard euro zijn als de regels niet waren veranderd. VW heeft dus nog 2026 en 2027 om de uitstoot zo ver naar beneden te krijgen. Lukt dat niet, dan zal het miljarden euro’s aan de Europese Unie moeten betalen.

Ook bij Mercedes gaat het niet echt lekker. Door de samenwerking met Smart moet het Duitse merk onder de 90 gram CO2 per kilometer blijven. Volgens Dataforce zou de fabrikant daar in 2025 maar liefst 12,5 gram boven zitten. In theorie zou daar een boetebedrag van 712 miljoen euro tegenoverstaan. Het merk zou daarom al carbon credits van Geely inkopen.

Stellantis en de grootste vervuiler

Buiten Leapmotor hebben de overige Stellantis-merken het zwaar. Het concern mag over het hele aanbod 96,3 gram CO2 per kilometer uitstoten. Daar zat het afgelopen jaar 6,6 gram boven. Een klein verschil, maar omdat Stellantis zoveel voertuigen verkoopt, pakt de niet bestaande boete groot uit: 1,03 miljard euro.

De grootste vervuiler volgens Dataforce is overduidelijk Subaru. Het Japanse ruige merk koopt al carbon credits van Tesla en kan die CO2-ruimte goed gebruiken. Het merk had in Europa een gemiddelde CO2-uitstoot van 169,9 gram per kilometer. Dat is 78,7 gram per kilometer teveel!

Subaru verkoopt in de EU nog maar een handjevol auto’s waardoor de boete in vergelijking met Stellantis en Volkswagen meevalt. Het Japanse merk zou daardoor onder de oude regels nu een boete van 128 miljoen moeten betalen. Het merk zit tegenwoordig wel vuistdiep in de EV’s en hybrides, dus de gemiddelde CO2 zou nog weleens kunnen teruglopen.

Merken die voldoen aan de CO2-doelstelling

Geely doet het goed met Volvo, Zeekr en Polestar. Alle drie de merken zitten onder de limiet. Hetzelfde geldt uiteraard voor EV-merk Tesla, maar ook voor Toyota en Leapmotor.

Opvallender is de uitstoot van BMW. Het merk mag 93,9 gram CO2 per kilometer uitstoten. In 2025 was dat 90,3 gram, ruim onder de limiet dus. Daarmee is BMW de enige Duitse fabrikant die virtueel geen CO2-boete krijgt. Laat die V8- en V12-motoren maar komen!

Via Electrive