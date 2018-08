Red Bull gooit koud water op Max’ titelaspiraties in 2019

Max Verstappen moet zich langzaam zorgen gaan maken of hij Vettel uit de boeken rijdt als de jongste wereldkampioen ooit.

Gisteren was er leuk nieuws te melden over Max Verstappen. De Nederlander is nu officieel de populairste sportman van Nederland! Mits je het onderzoek dat tot deze conclusie kwam serieus neemt tenminste, maar daar de conclusie strookt met onze eigen subjectieve gevoelens over de zaak doen wij dat van harte. Max zelf zal echter niet zo bezig zijn met dit hele gebeuren. Immers heeft hij zo’n populariteitswedstrijd niet geheel zelf in de hand. Het enige wat hij kan doen is proberen zo goed mogelijk te presteren. Met het succes komt vervolgens de adoratie min of meer vanzelf (net als een beetje haat overigens).

Het lastige daarbij is dat ook MV33 ondanks zijn flinke dosis talent afhankelijk is van de snelheid en betrouwbaarheid van zijn auto. Dit seizoen en de afgelopen seizoenen heeft Max een auto gehad die vaak goed genoeg was om hele mooie resultaten neer te zetten, zoals zijn vier overwinningen. Dat is al een hele mijlpaal voor een Nederlandse F1 coureur, maar Max wil meer. Toen hij gevraagd werd of hij een mooi feestje gebouwd had na de zege in de Grand Prix van Oostenrijk, antwoordde Max ontkennend. Max Emilian voelt naar eigen zeggen niet de behoefte om van iedere overwinning een groot feest te maken. Immers zit hij niet in de F1 om vier races te winnen, maar om 50 à 60 races te winnen. Als je dan van elke winst een Great Gatsbyesque bacchanaal zou maken is het kaarsje waarschijnlijk snel opgebrand.

Probleem voor Max is alleen: zijn Red Bull RB14 is wederom niet goed genoeg om dat laatste stapje te zetten naar meedoen om de titel en echt een fors aantal zeges pakken in een jaar. Hier komt dan weer een beetje dat verwachtingspatroon van Max zelf en het grote publiek om de hoek kijken. ‘Wij’ verwachten met zijn allen dat Max (meer dan eens) wereldkampioen wordt, vanwege dezelfde reden dat we ook weten dat aliens bestaan. Er bestaan zo veel ruimtelichamen dat er wel ergens anders leven móet zijn. En Max heeft nog zo veel jaar te gaan in de sport, dat hij in een van die jaren wel in een hele goede auto terecht móet komen waarmee hij de titel kan pakken.

Maar met elk jaar dat verstrijkt zal de twijfel en ‘de druk’ wel groter worden. Noem het het Barrichello-syndroom. In de documentaire Senna Beyond the Speed of Sound worden Rubinho en Ayrton in een dubbelinterview aangekondigd als ‘de kampioen en de toekomstige kampioen’. Toen was dat een logische gedachte. Barri maakte zijn debuut als 20-jarige (destijds behoorlijk piep voor een F1-debutant) voor Jordan en deed meteen aardige dingen in de Jordan 193. Maar ja, je moet daarna nog maar even in de juiste situatie terechtkomen. Voor Rubens gebeurde dat uiteindelijk niet.

En wat dat betreft is er slecht nieuws voor Verstappen. Niet alleen dit jaar kan hij afschrijven als kans om de titel binnen te halen, maar waarschijnlijk ook volgend jaar. Teambaas Christian Horner, normaal niet vies van het uitspreken van een beetje ambitie, heeft de Gazetta dello Sport namelijk verteld dat volgend jaar in zijn ogen een ‘overbruggingsjaar’ wordt voor Red Bull Racing met Honda power. Horner verwacht dat Honda van te ver moet komen en dat het team pas in 2020 klaar zal zijn om voor de titel te strijden met Japanse power. Zeker gezien het feit dat hij de nodige data tot zijn beschikking heeft geen berichten om blij van te worden.

En zo tikt er dus mogelijk weer een jaar van de ‘window’ af die Max heeft om zijn droom waar te maken. Max wordt dit jaar 21 en volgend jaar 22. Dat betekent dat het in 2020 moet gebeuren om het record van Vettel uit de boeken te schrijven. Dat MV33 daarna kan profiteren van een periode zoals Hamilton die nu meemaakt bij Mercedes, Vettel had bij Red Bull Racing of Schumacher bij Ferrari, hopen we natuurlijk wel. Maar of het ook echt gebeurt, zal de tijd moeten leren.