M5 met 391.000 km op de klok kost minder dan 40k

Kun je mooi een beurtje inplannen. Met deze M5 dient namelijk gereden te worden.

De combinatie van een stationwagon met enorm krachtige motor blijft ons aanspreken. Afgelopen maandag reed Wouter in de Alpina B5 Touring. Een auto waarmee je werkelijk alles kan, aldus de Autoblog coryfee.

Ook haalde hij aan dat snelle stationwagons van de 5 Serie nooit zo’n succes zijn geweest. Van de laatste, de M5 Touring (E61), zijn er slechts 1.025 verkocht. Maar er was nóg een M5 Touring en die was nóg zeldzamer. Dat was namelijk de M5 van de zogenaamde E34-generatie. Die was er al wat langer als sedan (1988), maar werd pas in 1992 aangeboden door BMW. Er zijn er slechts 891 exemplaren van gebouwd.

Daar staat er nu eentje van te koop. Nu komt het vaker voor dat er een M5 Touring (E34) te koop staat. Maar deze is net even wat bijzonderder. Niet zozeer door de exterieurkleur (zwart) of interieurkleur (ook zwart). Nee, het is de afgelegde kilometerstand. Deze M5 heeft namelijk 391.000 km gelopen. Dat geldt overigens voor de auto, want bij 120.000 km is de auto voorzien van een nieuwe motor. Die heeft dus ‘slechts’ 270.000 km erop zitten.

Volgens de verkoper heeft de laatste eigenaar de auto 13 jaar in zijn bezit gehad en in die periode maar liefst 29.000 euro heeft geïnvesteerd in onderhoud. Ook leuk is dat de auto nieuw in Nederland is geleverd in 1996. De auto heeft dan ook een sluitende NAP-stand. De vraagprijs is 38.500 euro. Dat is aan de ene kant heel erg veel geld. De M5 Tourings zijn nu eenmaal erg prijzig en met minder kilometers gaat de prijs heel erg hard omhoog. In deze auto hoef je in elk geval niet bang te zijn om een kilometer meer of minder af te leggen. De advertentie kun je hier bekijken.