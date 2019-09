Porsche Taycan eerste leaseprijzen: zo veel ben je kwijt

Ook op maandelijkse afbetaling kan je een elektrische Porsche op de oprit zetten.

Leasen is op papier de oplossing voor al je financiële problemen. Ook als het gaat om auto’s. Kennelijk kunnen veel mensen zich geen gloednieuwe auto permitteren, tenzij ze een maandelijkse vaste som kosten mogen overmaken. De leasemarkt breidt zich dan ook snel uit, zo snel dat je van elke nieuwe auto wel mag verwachten dat er binnen de kortste keren een maandelijkse prijskaart op te plakken is. Neem de Porsche Taycan. Maak hem of kraak hem, maar dat is gezien de aandacht die de auto krijgt zo’n beetje de belangrijkste auto deze week. Daarom dat meteen bij introductie de prijzen bekend werden. Maar dat is als je hem particulier koopt: nu biedt Mobility Service Nederland ook de (bedrijfs)leaseprijzen aan.

We vallen maar gelijk met de deur in huis: voor minder dan 2.000 euro per maand hoef je niet vol verwachting de leaseconfigurator aan te klikken. Zoals bij elke auto is dat het basistarief, dan zit je op 10.000 kilometer per jaar over een traject van 60 maanden op de Taycan Turbo. Pak je de Taycan Turbo S, zet je de teller op 36 maanden en 60.000 km, dan mag je 4.410 euro aftikken per maand. Dan heb je echter een Taycan zonder opties, zoals we al hebben gezien in de toffe configurator heb je ook nog een breed scala aan goodies die je op de Taycan kan krijgen. Pakken we de Taycan Turbo S en zetten we bij alle duurste opties een vinkje, dan komen we uit op 5.707 euro per maand. Opvallend genoeg vallen alle kleurtjes onder de standaarduitrusting, behalve Karmijnrood. Als dat je lievelingskleur is mag je bijbetalen.

Doe je die 5.707 keer 36, dan kom je uit op plusminus 205.000 euro. Maar goed, zoals bij alle producten die je kunt leasen is soms het verschil dat 150.000 tot 200.000 euro een hele smak geld is om op te kunnen hoesten, terwijl die 2.000 euro per maand misschien net te doen is. Of de Taycan een leasetopper wordt kunnen we niet zeggen, hij zit namelijk ver over de 50.000 euro-grens heen en de bijtelling wordt van vier naar acht procent geschroefd.