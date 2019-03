DJ La Fuente wordt blij van deze groene Panamera

De platendraaier heeft zelf eentje, maar deze groene is ook hartstikke mooi.

We kennen TechArt van heftige Porsches die door sommigen worden gezien als ‘foute tuning’. Iemand die de tuning goed kan waarderen is Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente. Hij heeft er eentje, de creatie luistert naar de meest inspirerende naam ooit: Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid TechArt Grand GT. Het betekent in ieder geval dat de hybridewagon 680 pk heeft. Heftig!

Op de show van Genève plaatst TechArt wederom een Grand GT. Ditmaal een groen exemplaar, een kleur die de auto goed kan hebben. Een vergelijkbare auto heeft de tuner vorig jaar ook op de show gezet, maar toen hadden we er geen foto’s van. Ditmaal wel, inclusief het stijlvolle bruine leer van binnen. Normaal gesproken is breitbau gevoelig voor kitsch, maar de Grand GT is stiekem toch wel heel vet.

De brede heupen zijn te aanschouwen op de autoshow van Genève, je kunt de auto nog steeds bestellen en als we de info van Job zijn kenteken even mogen lenen, valt het best mee. Nou is 240.000 euro niet goedkoop, maar door de hybride-powahh komt de overheid je nog ietsje tegemoet. Groen moet je doen, kennelijk.