Zo kan je de Volkswagen T-Cross ook kopen

De kleinste VW-SUV maakte de tongen los. Maar het had ook anders kunnen zijn.

Volkswagen presenteerde afgelopen week de T-Cross. Naast de praktische Tiguan was de T-Roc eigenlijk al een kleiner en betaalbaarder alternatief, maar dat zijn allebei auto’s op Golf-basis. De T-Cross is onderhuids een Polo. Dat is even het positieverhaal, want verder maakt het natuurlijk weinig uit. Helemaal voor jullie, want in de reacties was de ondertoon niet positief over de kleine SUV. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kopersgroep die VW verwacht versus de mensen die hem écht gaan kopen. Hint: die nemen hem niet in het turquoise, zoals op de persfoto’s.

Maar verder is de T-Cross wel in lijn met de T-Roc. Tenminste, qua details. De rechthoekige koplampen die in een wat grotere grill overgaan, samen met de lagere grill (vooral de vorm van de dagrijverlichting). Maar van achter is hij compleet anders dan eigenlijk alles wat VW momenteel te bieden heeft. Verder zijn de bumpers grotendeels meegespoten in carrosseriekleur en doet de vorm meer denken aan de Tiguan dan aan de T-Roc. En dat laatste moeten we het even over hebben, want de auto is inmiddels ook gelanceerd in China.

China is een belangrijke markt voor VW. Zoals we recent vaker hebben belicht, rijden daar modellen op de weg die we hier niet kennen. De T-Cross is zo betaalbaar dat de kleine SUV in China wel eens een verkooptopper kan worden. Maar daarvoor moest hij wel even wat uiterlijke veranderingen ondergaan.



Links de Chinese versie, rechts de Europese versie.

Vooral aan de voorkant zijn die veranderingen erg duidelijk. De T-Roc achtige designelementen zijn allemaal eraf gehaald en de auto krijgt er een frontje bij die meer lijkt op de Tiguan. Kijk maar naar de vorm van de bumper, samen met de grotere koplampen en de kleinere grill. Zo heeft de auto niet alleen de vorm, maar ook de algehele designtaal van grote broer Tiguan.



Links de Chinese versie, rechts de Europese versie.

Aan de achterzijde is het even wat beter zoeken, maar ook daar zijn een paar veranderingen. Zo staat bij de Europese T-Cross de typeaanduiding groot en prominent onder de nummerplaat. In China staat hij rechtsonder in de achterklep, symmetrisch met de Chinese typeaanduiding. Ook de rondom niet meegespoten bumpers die de auto en wat stoerder uiterlijk geven, resulteren in de achterkant op een set neppe uitlaten. Dan de achterlichten: ook daar zit een klein verschil. De lichtbalk in het midden (die overigens in China ook niet een ‘echte’ LED-balk lijkt te zijn) krijgt een iets ander ontwerpje mee. De zilveren strips aan de zijkant doen denken aan de Polo.

Zo kan dus een ontwerp ineens het aanzicht van de hele auto veranderen. Misschien dat we wat missen op de manier zoals China hem krijgt, maar onze versie heeft weer zijn eigen unieke details. Kijken of deze T-Cross jullie goedkeuring wél kan krijgen.