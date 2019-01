Ontvangt Daniel Kvyat wéér een demotie in 2019?

Kom op, Helmut. Dat is gewoon niet menselijk.

Het begint een beetje op de ‘comedy’-serie Friends te lijken. Een serie die als comedy in de markt gezet is, maar geheel vrij van grappen is, was destijds toch waanzinnig populair. Het enige wat ondergetekende is bijgebleven is het ‘Oh My God’ van de vriendin van Chandler. De dame die constant gedumpt wordt om later toch weer bij elkaar te komen. Mocht je onder een steen geleefd hebben, op Netflix kun je er weer naar kijken.

Enfin, die gekke relatie. In dit geval bevindt Kvyat zich in eenzelfde situatie. Na een goed debuut bij Toro Rosso, mocht de Rus aan het succes ruiken bij het grote-mensen team Red Bull. In het tweede seizoen werd hij na enkele torpedo-acties teruggezet naar Toro Rosso. In 2017 werd hij na twee races aan de kant geschoven, maar hij ‘zou onderdeel blijven van de Red Bull-familie’. Dat klopte, bij de GP van de VS stond hij weer aan de start en scoorde hij zelfs een WK-punt. Daarna werd hij echter wéér aan de kant gezet.

Je zou denken dat hij voodoo-poppen heeft van Helmut Marko en de foto van Franz Tost op het dartboard. Niets is minder waar, want hij keert dit seizoen gewoon weer terug bij Toro Rosso. Eigenlijk is Kvyat dus niets opgeschoten sinds 2014. Hij verschijnt weer aan de start in een Toro Rosso, maar gaat hij het seizoen ook bij Toro Rosso eindigen in 2019? @Jaapiyo denk dat van niet. De reden is simpel: Dan Ticktum.

Ticktum is lid van het Red Bull Junior Team en zal meestrijden in de Asian F3 Winter Series. Niet omdat dat best een aardige competitie is, maar vooral om de benodigde punten te vergaren voor een superlicentie. Afgelopen jaar eindigde Ticktum als tweede in het Europese Formule 3 klassement, achter Mick Schumacher. Door die eindstand heeft Ticktum 32 punten voor zijn superlicentie. Er zijn 40 punten nodig om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Als Ticktum de Asian F3 Winter Series op zijn naam schrijft, krijgt hij er nog eens 10 bij.

Er is overigens officieel niets bekend of Ticktum dan Kvyat gaat vervangen. De nummer twee van Toro Rosso is Alexander Albon (afbeelding boven), een coureur die zich nog moet bewijzen in de F1. Natuurlijk is er nog een andere reden om Daniel Kvyat weer een zitje te geven. Als Markko hem (weer) ontslaat, is het wetenschappelijk bewezen dat Max Verstappen de eerstvolgende race zal winnen.