Dit is de duurste Ford van Autotrack

Begin maar vast in je portemonnee te grabbelen, want deze wil je waarschijnlijk wel hebben!

Wanneer je op een willekeurige occasion website zoekt naar de goedkoopste auto, is de kans groot dat er wat bijzonders tevoorschijn komt. Wanneer je de duurste auto zoekt ligt het net even anders, daar er regelmatig net ingereden, haast nieuwe bolides bovenaan het lijstje te vinden zijn. Dit mag misschien de standaard zijn, Ford wijkt daar mooi even vanaf.

Zo is de duurste Ford van Autotrack geen gloednieuwe Mustang, of zelfs een Ford GT, maar een ware omgebouwde klassieker! We hebben hier te maken met een Ford Mustang Fastback uit ’66, met een 6,1-liter HEMI V8.

Van alle dealers in Nederland waar hij had kunnen staan, vinden we de Mustang uitgerekend bij Dames Autosalon; een naar eigen zeggen ‘gezellig’ autobedrijf waar geurkaarzen de nasale boventoon voeren. Hoewel de omschrijving je wellicht enigszins op het verkeerde been zet, doet het niets af op de voorraad. Zo vinden we naast de tussen de Cliootjes en Opel’s Adam bijvoorbeeld een C63 AMG en een Audi RS4.

Maar goed, terug naar de Mustang. De Fastback heeft in zijn tijd heel wat gereedschap gezien. Naar het schijnt heeft de vorige eigenaar er jarenlang tijd en geld in geïnvesteerd. Dat mag ook wel, aangezien het zijn raceauto was. De Mustang is hierom volledig klaargestoomd voor het circuit. Zo is het uiterlijk een knipoog naar de Shelby 350 GT, heeft hij verstelbare dempers en veren en is de ophanging verbeterd. Daarnaast is de binnenzijde gestript van onnodige onderdelen en is de bolide voorzien van een rolkooi en kuipstoelen.

Uiteraard is er onder de motorkap ook het een en ander aangepast. De Fastback haalt zijn vermogen uit de 525 pk sterke V8 van de Dodge Challenger HEMI. Opmerkelijk is dat de bestuurder zelf niet hoeft te schakelen, daar de Mustang voorzien is van een automatische versnellingsbak. Vier enorme Goodyear sloffen proberen de auto op het circuit te houden.

Dit alles, samen met het feit dat het een unieke bolide is, zorgt er natuurlijk wel voor dat het een behoorlijk dure grap wordt, mocht je je eraan willen wagen. De verkoper vraagt er 199.500 euro voor.