Huh? Opvolger BMW i3 wordt een veredelde MINI Cooper

Hoe werkt dat dan weer?

De BMW i3 is bepaald geen verse auto meer. BMW heeft een aantal opties voor de toekomst, maar de meest voor de hand liggende keuzes zijn het maken van een nieuwe generatie, of een vervanger. Hoewel er vanuit BMW zelf nog geen duidelijkheid is over de toekomst van het elektrische stadsautootje, lijken verschillende bronnen erop te wijzen dat de BMW i3 vervangen gaat worden door de BMW i1.

De BMW i1 is één van de vele nieuwe modelnamen die de Duitsers een poos geleden registreerden. Destijds begonnen elektrofanaten direct in extase rond te rennen, daar er talloze modellen geregistreerd werden. Zoals wel vaker, bleek dit echter meer te maken te hebben met het feit dat het desbetreffende merk geen blauwtje wil lopen wanneer ze de wagen daadwerkelijk in productie willen nemen. Het zijn immers mogelijke opties voor de toekomst.

BMW besloot een hele rits namen te registreren, van i1 tot en met i9, met daarnaast zelfs nog X-versies. Volgen we de logica van het merk, dan zou het betekenen dat de i1 de allerkleinste elektrische auto van het merk zou worden. Inmiddels blijkt echter dat dit helemaal niet het geval is. Mochten de bronnen de waarheid spreken, dan is de i1 juist groter dan de bestaande i3.

Uit toevallig opgevangen gesprekken in de wandelgangen blijkt dat de BMW i1, samen met de BMW i4, een van de eerste nieuwe i-modellen is die BMW op de markt zal brengen. Naar verluidt zal de auto worden gebouwd op hetzelfde platform als de MINI Cooper Electric. Dit betekent weer dat we hoogstwaarschijnlijk te maken zullen hebben met een middelgrote, vijfdeurs hatchback. De aito moet worden aangedreven door één enkele elektromotor op de vooras. (Bron: Motor.es)