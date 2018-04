“Nieuwe Clio R.S. leent motor van Megane R.S.”

Fans van hot hatches, opgelet!

De Renault Clio R.S. gaat alweer een aanzienlijk aantal jaren mee. Sinds de introductie hebben we een behoorlijke reeks aan speciaaltjes en een facelift mogen verwelkomen, de één smakelijker dan de ander. Desalniettemin gaat de vierde generatie sinds 2012 mee, en wordt het wel weer eens tijd voor iets verfrissends.

Het is in eerste instantie dus wachten geblazen op de nieuwe Clio. Er wordt nog niet bijzonder veel gesproken over de vijfde generatie. Althans, niet over de alledaagse versie. De kans is groot dat hij eind dit jaar in Parijs onthuld zal worden, maar details of concrete informatie hebben we nog niet echt. Dat gezegd hebbende, borrelen er in Frankrijk allerlei geruchten op over de Clio R.S..

Naar verluidt zou de wagen de geblazen 1,8-liter viercilinder krijgen, die we onder meer vinden in de Megane R.S. en de Alpine A110. De krachtbron, die in de auto’s respectievelijk 280 pk en 252 pk produceert, komt volgens de geruchten eveneens in de nieuwe Clio R.S. terecht. Reken echter niet op een 300 pk sterke Clio. Nee, Renault zou de motor nog verder downtunen, zodat deze om en nabij de 225 pk levert. Desondanks is het een bijzonder pittige motor, die ongetwijfeld voor het nodige plezier zal zorgen.

Het is allemaal heel leuk en aardig, maar het zou natuurlijk veel leuker zijn als ze er weer eens een V6 in zouden mikken. Dan is het pas écht feest. (Bron: Caradisiac)