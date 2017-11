Deze Porsche met striping is veel te goedkoop

Met goede strepen is een auto toch altijd het dubbele waard?

Porsches en strepen. Het is een gouden combinatie. Geregeld komt er een speciaaltje op de markt met een paar stickers op de koets en de beoogde clientèle begint meteen met geld te strooien. Althans, bij de 911 is dat het geval. De modellen eronder zijn iets betaalbaarder, maar deze auto slaat alles.

Want wat is het? Een Porsche 924, een meesterwerk van Harm Lagaay. Zie het een beetje als een Toyota GT86 die wel door liefhebbers werd gekocht. In 12 jaar tijd zijn er meer dan 100.000 van gebouwd. De 924 was voor een sportwagen redelijk praktisch. Dankzij de transaxle achteras (de transmissie zat aan de achterkant) was de gewichtsverdeling en de balans bijkans perfect. Niet alle 924’s zijn snel (sommige zijn zelfs langzaam) maar de wegligging was altijd briljant.

Dat was met deze 924 Martini Championship Edition niet anders, trouwens. Want ondanks de snelle looks is het een standaard 924, dus met de 2.0 viercilinder (uit de Audi 100) die er 110 pk weest uit te persen. Niet echt spectaculair, maar de auto woog iets meer dan 1.000 kg. Dus 0-100 lag nét onder de 10 seconden en de topsnelheid lag íets boven de 200 km/u. Destijds redelijk acceptabel, maar deze 924 waarin @Casper reed maakt er gehakt van.

In 1976 werkte Porsche samen met Martini tijdens het Porsche World Championship en zo’n samenwerking schreeuwt om een speciaaltje. Dat was dus deze Porsche 924 Martini Championship Edition. Er zijn er 3.000 van gebouwd en allemaal volgens de zelfde specificatie: witte lak, Martini strepen en een goddelijk verkleurd rood interieur. Leuk detail is de blauwe piping, typisch Martini. De auto was geen streep minder langzaam, maar het zag er goed uit.

Dan komen we tot de slotconclusie. Dit exemplaar staat op dit moment te koop. De vorige eigenaar heeft de auto 39 jaar (!) in bezit gehad. Er is wel meegereden, maar niet teveel: 52.000 mijlen. Dan nu de prijs voor al dit heerlijke blok nostalgie op witte wielen: 6.995 dollar! Je zou maar een 944 uit de VS hebben geïmporteerd terwijl deze auto ook op je inrit had kunnen staan. Je kunt de advertentie hier bekijken.