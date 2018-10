In beeld: de miljarden die Red Bull uitgaf voor F1-succes

Bizarre bedragen werden uitgegeven.

Menig Formule 1-fan zal zonder meer weten dat de sport een van de duurste is op aarde. Zeker vandaag de dag, dankzij alle hyper-gecompliceerde techniek die erbij komt kijken, is het geen oord meer waarin iedere welvarende zijn geluk kan zoeken. In die zin is energiedrankproducent Red Bull op het verkeerde moment ingestapt. De cijfers weerspreken dit vermoeden geenszins: de Oostenrijkse onderneming gaf in 13 jaar tijd ongeveer 2 miljard euro uit in de sport.

We krijgen deze akelige doch verfrissende kijk op de financiële stand van zaken dankzij een onderzoek van Forbes. De in Groot-Brittannië gevestigde onderneming maakt zijn cijfers jaarlijks bekend, maar nu pas heeft de publicatie een duidelijk overzicht kunnen maken. Daarbij hebben ze ook de cijfers van zusterteam Toro Rosso, dat gevestigd is in het Italiaanse Faenza, inbegrepen.

Uit de cijfers blijkt dat moederbedrijf Red Bull sinds zijn intrede in de hoogste klasse van de autosport gigantische bedragen heeft uitgegeven voor de respectievelijke successen van zijn teams. Sinds de overname van het team van Jaguar in 2004 heeft het bedrijf 1,4 miljard dollar (~ 1,23 miljard euro) in Red Bull Racing gestoken. Zusterteam Toro Rosso, dat een jaar later werd overgenomen van Paul Stoddart (Minardi), kon de afgelopen jaren rekenen op een totaal van 900 miljoen dollar (~ 770 miljoen euro). In het overzicht hieronder is te zien hoeveel geld er doorheen is gejaagd.

Het is natuurlijk nog maar de vraag in hoeverre de racende uithangborden van de energiedrankgigant bijgedragen hebben aan de omzet, de winst en de verkopen van de energiedrank. Zeker gezien het feit dat Red Bull in talloze sporten en evenementen actief is, is de bijdrage van de Formule 1 lastig aan te tonen in concrete termen. Het zal in ieder geval niet zozeer tegenwerken, want de afgelopen jaren heeft het bedrijf telkens een stijgende omzet genoteerd. Met de winst zit het eveneens snor.

Er bestaat speculatie dat Red Bull de Formule 1 als een geheel wil verlaten, maar voorlopig hebben ze eerst nog een samenwerking met Honda af te werken. Gelukkig is het team nog hongerig als altijd om wereldtitels binnen te halen. Daarnaast helpen ze Aston Martin buiten de Formule 1 met het produceren van hypercars, zoals de Valkyrie. Tevens bezit de energiedrankgigant een circuit, de Red Bull Ring, in het Oostenrijkse Spielberg. Zodoende zal Dietrich Matechitz’ kindje niet snel uit de autosport verdwijnen.