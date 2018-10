Oeps! Derde van alle McLarens Speedtail zijn nu al illegaal

Alles kan natuurlijk niet zomaar goed gaan.

Het is grofweg een etmaal geleden dat McLaren de legendarische F1 eindelijk een waardige opvolger gaf in de vorm van de Speedtail. Toegegeven, ook binnen ons eigen kamp zijn de meningen verdeeld over de auto en McLaren’s verkoopstrategie, maar het feit is dat de Britten hiermee wel degelijk een nieuw huzarenstukje hebben gepresenteerd.

Alle exemplaren van de spectaculaire auto zijn immers al lang en breed uitverkocht. Ongeveer een derde van de eigenaren loopt echter tegen de lamp, want niet overal mag zomaar met de auto gereden worden.

Uitgerekend in de Verenigde Staten, een aanzienlijke afzetmarkt van de sportwagenfabrikant, doet de overheid lastig over de Speedtail. Dit blijkt uit een bericht van Motor Authority. Tegenover het medium heeft McLaren laten weten dat zij de Speedtail niet hebben gemaakt met alle (inter)nationale regels in het achterhoofd. Begrijpelijk, want hadden ze dit wel gedaan, dan waren ze niet in staat geweest de auto te construeren zoals zij dat voor ogen hadden.

De onvermijdelijke negatieve bijkomst komt in dit geval voor de rekening van ongeveer 35 klanten. Dankzij de keuze van McLaren om de auto niet naar Amerikaanse standaarden te bouwen, zijn deze 35 exemplaren niet straatlegaal. Door de driezits-opstelling van de ‘Hyper-GT’ heeft McLaren bijvoorbeeld geen zij-airbags kunnen monteren – een vereiste van de Amerikaanse overheid. Daarnaast is het volgens het desbetreffende conservatieve instituut nog altijd verboden om intrekbare, digitale zijspiegels te hebben.

Nu verwacht je misschien dat McLaren zijn Amerikaanse klanten ondersteunt bij het aankoop- en importproces, maar dit is dus ook niet het geval. In plaats daarvan laat de sportwagenfabrikant zijn klanten alles lekker zelf uitzoeken. De kopers zullen de zaken onafhankelijk moeten afhandelen.

Is alle hoop daarmee dan overboord gesmeten? Welnee. Het gaat hier immers om een van de meest geanticipeerde super- of hypercars van dit decennium. Nog belangrijker: voor iedere wet bestaat er wel een of ander loophole om alsnog legaal te kunnen opereren. Hetzelfde geldt voor de Speedtail.

De auto kan namelijk alsnog de weg op, middels de zogenaamde “Show or Display“-regel. Dit is een Amerikaanse wet waarbij auto’s die normaliter niet straatlegaal zijn alsnog de weg op kunnen. Echter, er mag jaarlijks niet meer dan 2.500 mijl afgelegd worden, tenzij het om onverharde wegen of afgesloten terreinen (lees: circuits) gaat. Vooraf moet er flink papierwerk ingevuld worden, maar dit is aan het einde van de dag slechts een formaliteit. Overigens, enkel de eerste persoon die een McLaren Speedtail naar de Verenigde Staten haalt, moet dit proces doorstaan. Wanneer de overheid de eerste Speedtail heeft geaccepteerd, kan de rest van de kopers vrij eenvoudig volgen.

Gezien het feit dat geen van eigenaren daadwerkelijk meer dan 2.500 mijl (~ 4.000 kilometer) per jaar zal gaan rijden, staat slechts dit wettelijke proces ze in de weg om van hun auto te genieten. Eind goed, al goed, dus.