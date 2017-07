Bratwurst vs. mozzarella: waar rijdt Hamilton in 2018?

De man won afgelopen weekend nog met een Mercedes onder zijn derrière de GP op het circuit van Silverstone, maar wil niet bevestigen dat hij volgend jaar nog in dezelfde auto rondrijdt. Grappig genoeg lijkt een deel van die beslissing in handen te zijn van z'n grootste rivaal: Sebastian Vettel.

Klinkt ingewikkeld? Valt mee. Laten we eerst even kijken naar de situaties van de betreffende coureurs op dit moment.

Lewis Hamilton

Lil’Lulu heeft een contract met het Formule 1 team van Mercedes AMG. Dat seizoen loopt nog t/m seizoen 2018. Maar toen journalisten hem afgelopen zondag na zijn winst op Silverstone vroegen of hij dat contract ging uitzitten, wilde hij dit niet bevestigen. “Stoppen of verkassen is op dit moment misschien niet voor de hand liggend,” aldus Lewis, “maar ik weet niet hoe ik me voel rond kerst, dus ik kan niet zeggen wat er precies gaat gebeuren.”

Daarnaast is het een publiek geheim dat Lewis z’n ultieme kinderdroom was (en is?) om voor Ferrari te racen. Hij schijnt een grote liefde voor het merk te hebben en zou tegen vrienden gezegd hebben dat hij graag voor de Italianen zou racen, maar dat bericht komt van de Daily Mail dus dat moet met een emmertje zout genomen worden. We denken dat er maar één iemand is die Lewis’ transfer tegenhoudt: Sebastian Vettel. Als die besluit te blijven bij Ferrari heeft hij een paar jaar voorsprong in het team en met de auto, die Lewis waarschijnlijk nooit in kan halen.

Sebastian Vettel

Dus laten we eens kijken naar de huidige leider (met één punt voorsprong) om het wereldkampioenschap. Seb heeft bij Ferrari niet de beste tijd van z’n leven achter de rug maar lijkt het lek boven te hebben. De punten druppelen binnen en er is zelfs een zeer marginale voorsprong in de strijd om de wereldtitel. Sergio Marchionne heeft bevestigd dat er een nieuw driejarig contract klaarligt voor de Duitser, dat alleen nog door Vettel zelf ondertekend hoeft te worden. Honestly. Vooralsnog heeft Marchionne echter een leeg postvakje. Vettel is komende winter bovendien “transfervrij” als zijn contract met de Italianen afloopt.

Het lijkt overduidelijk dat de Mercedes AMG by far de snelste machine op de grid is geweest dit seizoen. En het lijkt erop dat Vettel vooral wil kijken hoe competitief die rode machine nu écht is. Kunnen ze de strijd aan met Mercedes, of blijven ze achterlopen? Als Ferrari geen snellere auto weet niet neer te zetten, is er voor Vettel een excuus om naar Mercedes te lonken. Hij zou zelfs al een pre-contract hebben. Mits Lewis daar opstapt natuurlijk, want anders krijg je het scenario dat ik als laatste schetste bij de Brit: een paar jaar achterstand met het team en de auto zal Vettel ook niet willen hebben.

Beide coureurs hebben dus hun opties open, zoveel moge duidelijk zijn. Maar hoe staan hun teams er dan voor?

Mercedes AMG

De mannen van Mercedes AMG F1 hebben naast Lewis Hamilton tegenwoordig de Fin Valtteri Bottas. Die doet het niet slecht en heeft het Hamilton zelfs één of twee keer moeilijk kunnen maken. Maar Finnen zijn niet leuk voor de PR. Zeker niet voor de PR van een Duits team dat vorig jaar onverwacht hun Duitse wereldkampioen zag opstappen. Hoewel teambaas Toto Wolff roept dat hij niet per definitie een Duitser nodig heeft in zijn team, is het zeker dat men dat bij Mercedes wel degelijk prettig vindt. Bovendien was het opmerkelijk te noemen dat Toto Wolff vrij mild was naar Sebastian Vettel, nadat laatstgenoemde zijn leider opzettelijk ramde tijdens de GP van Azerbeidzjan. Hij ging zelfs een week later gezellig naar het verjaardagsfeestje van Vettel.

Tweede rijder Bottas heeft een contract voor dit jaar, maar valt ook onder het management van Toto Wolff. Stel dat Vettel naar Mercedes zou willen verkassen, dan zou Valtteri Bottas als tweede rijder kunnen blijven. Finnen zijn heel goed in tweede rijder zijn, vraag maar aan Ferrari. En stel dat Lewis Hamilton alsnog besluit te blijven, dan zou er een strijd binnen het team kunnen komen tussen Vettel en Hamilton. Of de teamleiding dat wenselijk vindt is één ding, maar ik denk dat de F1-fans ervan zullen smullen.

Ferrari

De Italianen hebben het liefst Vettel nog drie jaar bij zich. Maar als die besluit op te stappen, heeft men natuurlijk graag een wereldkampioen in hun stoeltje zitten. Ze hebben ook Kimi Raikkonen, maar die is nooit zo snel geweest als Vettel en lijkt geen kandidaat voor nóg een wereldtitel. Aan de andere kant: we dachten een paar jaar geleden al dat hij nooit meer F1 zou rijden en alleen nog dronken van boten zou donderen, maar sindsdien heeft hij toch nog aardig wat punten bij elkaar gesprokkeld na zijn comeback. Maar goed, zonder Sebastian en potentieel ook zonder Kimi Raikkonen (want of hij überhaupt mag blijven is maar de vraag), zijn er twee stoeltjes te vullen bij Ferrari.

Voor één van die stoeltjes blijft de naam van Max Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo rondzingen. Ook Max Verstappen wordt genoemd. Logisch, want die is Vettel zelfs de baas ondanks zijn mindere Red Bull (video) maar die mag niet onder zijn contract uit van Helmut Marko. Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo als teamgenoten bij Ferrari, dat klinkt helemaal niet zo heel gek toch? Het enige nadeel is dat men dan de volledige line-up vervangen ziet worden, dat is misschien niet heel prettig voor de continuïteit in het team.

Conclusie

Er zijn nogal wat scenario’s denkbaar, maar alles lijkt in handen van Sebastian Vettel. Als die de deal rondmaakt met Mercedes of Ferrari, zullen de overige rijders snel genoeg hun conclusies trekken. Of, misschien is de macht wel bij Lewis, als die besluit zijn contract te ontbinden met Mercedes en naar Ferrari te gaan, is de kans groot dat Vettel het aangeboden contract van Ferrari in de shredder mikt en verkast naar de mannen van Mercedes. En er is natuurlijk nóg een optie voor Lewis Hamilton: een Rosbergje doen. De binnen zijn bereik lijkende titel pakken en vervolgens kei- en keihard die helm in de wilgen mikken om alleen nog maar in z’n Pagani door Monaco te blaffen. We kunnen ons een vervelende pensioen voorstellen.