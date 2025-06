Is de Skoda Elroq RS een hothatch alternatief? #test

De reguliere Elroq is niet aan te slepen, maakt de Skoda Elroq RS zijn meerprijs waar?

Hoewel de Nederlandse autokoper dol is op Skoda’s, is er één categorie Tsjechen die we hier niet veel zien: de sportievelingen. Buiten Nederland is dat zeker anders, want van de Octavia RS verkocht Skoda al 360.600 exemplaren. De Kodiaq RS (41.400 stuks) en Enyaq RS (23.300 stuks) zijn wat korter, maar doen het eigenlijk ook niet zo slecht.

Wie koopt er een dure Skoda?

Ondanks wat rally-successen staat het Tsjechische merk niet echt op de kaart als sportief merk. De Elroq spreekt vooral de rationele koper aan, een koper die in principe niet zit te wachten op een sportief, edoch ook duurder model.

Toch zou je ook kunnen pleiten voor een onsje minder. De Elroq is namelijk slechts 16 cm korter dan de Enyaq. De rest van de buitenmaten zijn exact hetzelfde. Je levert vooral in op achterbak ruimte, die krimpt 115 liter, maar dan blijft er nog 470 liter over.

Minder staal, maar meer paardenkrachten en een sportief sausje voor uiterlijk en innerlijk. Als je het zo bekijkt is het geen slechte deal. Dat moet dan maar het doel van deze test van de Skoda Elroq RS zijn: is die de meerprijs waard.

Matige buitenkant, maar een lekker interieur

Skoda maakte raamstijlen, spiegelkappen en sommige bumperdelen hoogglans zwart, maar liet spatbordranden en andere delen van de bumper ongemoeid. Ondanks de knallende kleur Mamba groen, overtuigt het uiterlijk van de Elroq RS niet echt. De velgen zijn standaard wat groter (20 inch) en er zitten RS-logo’s op de zijkant. Het had wat uitbundiger gemogen. Als je dan toch champagne bestelt, kan het maar beter lekkere zijn. Of is dit niet hoe Skoda-rijders denken?

De Tsjechen scoren wel punten met het interieur. De RS Lounge Design Selection combineert zwarte oppervlakken met microvezel Suedia, kunstleder, carbonlookaccenten en contrasterende limegroene stiksels. Het dashboard en de deurpanelen zijn afgewerkt met Suedia. Het verwarmbare driespaaks sportstuur is bekleed met geperforeerd leder en heeft ook limegroene stiksels.

Het is een beetje als een rijtjeshuis vol op maat gemaakte kasten, maar aan de andere kant: tegen het interieur kijk jij als bestuurder continu aan…

De sportief ogende kuipjes zitten niet hypersportief, maar wel comfortabel. Skoda is zelfs zo tof om deelektrisch verstelbare bestuurdersstoel standaard te voorzien van massagefunctie.

De elektrische aandrijflijn is prima

Voor de Elroq RS greep Skoda naar de dikste batterij die op het platform beschikbaar is. Zoals wellicht bekend wordt de Elroq gebouwd op het MEB-platform van de Volkswagen Group. Het platform biedt keuze uit accu’s tussen 55 en 84 Kwh.

Voor de Elroq RS viel de keuze op het accupakket wat een bruto capaciteit van 84 kWh, 79 kWh daarvan is netto bruikbaar. Het levert een WLTP-actieradius op van 549 km. Geen nieuwe benchmark, maar wel een prima range.

Laden gaat redelijk rap, Skoda geeft een maximum piekvermogen van 185 kW op, waarbij je in 26 minuten van 10-80% moet kunnen laden. Skoda verzet er de bakens niet mee, maar het is meer dan bruikbaar.

De snelst accelererende productie Skoda ooit

En ik moet helaas meteen melden: daar houden de sportieve ambities zo ongeveer wel op. Aan het vermogen ligt het niet: de twee elektromotoren leveren een maximaal systeemvermogen van 340 pk. En inderdaad de Elroq RS heeft vierwielaandrijving, die Skoda vooral heeft ingezet om de tractie te verbeteren. Verwacht geen spannend sturende auto, dan word je niet teleurgesteld.

Om de cijfers meteen even weg te werken: de Skoda Elroq RS sprint in 5.4s naar de 100 en stoomt daarna door naar een begrensde top van 180 km/u.

We konden de engineer van Skoda nog net ontfutselen dat de voorste motor 80 kW levert, maar verder was hij niet erg scheutig met details. Of althans niet met de goede details bij een RS-model. Het ging over efficiency, zuinigheid en andere praktische zaken. We snappen dat het een onderwerp is, maar bij een RS-model hopen we op meer. Onterecht helaas, de Elroq RS is in maar weinig opzichten een spannende auto.

Ondanks dat er méér vermogen naar de achteras gaat, is de Elroq vooral erg onderstuurd. Bij oudere Audi RS-modellen had je dat ook, maar kon je ook als een kogel de bocht uitaccelereren. De Elroq RS is niet langzaam bochtuit, maar het voelt allemaal verre van onoverwinnelijk. Ik heb ook zelden zo vaak een knipperend ESP-lampje gezien.

Gelukkig maakt Skoda het wel spannend om te remmen. Het remgevoel is sponzig bij eerste aanslag en de vertraging is daarna ondermaats. Trap je door, dan bijten de remmen meer. Na een paar remacties (die niet eens heel heftig waren), waaide de karakteristieke geur van remvoering de cabine in.

Conclusie Skoda Elroq RS test

De vanafprijs van € 52.990 valt enigszins mee, maar het gaat vooral ook om de meerprijs ten opzichte van de reguliere versies. De uitrusting is beter, het interieur is leuker en de Elroq RS is sneller. Echt heel lekker of leuk stuurt de Skoda Elroq RS niet, jammer er had meer ingezeten.

